In questa foto aveva solo 15 anni, l’avete riconosciuta? E’ un volto famoso della televisione italiana: ha partecipato a due programmi noti!

Ha pubblicato questa fotografia del passato nelle sue Instagram story. Avete capito tutti di chi si tratta? E’ un volto noto televisivo: ha partecipato prima ad Amici di Maria de Filippi in qualità di allieva, poi è salita sul trono di Uomini e Donne. Parliamo di Sabrina Ghio! In questo scatto aveva 15 anni, era davvero bellissima. Oggi è una famosa influencer e sono stati proprio i suoi fan a chiederle uno scatto di quando aveva quell’età…Tra l’altro è evidente la clamorosa somiglianza con sua figlia, Penelope. Era davvero incantevole e lo è tutt’oggi: vi parliamo un po’ di lei…

Mostra una sua foto a 15 anni, la riconoscete? E’ un famoso volto televisivo

Sabrina Ghio è nata a Roma il 3 agosto del 1985 e sin da piccola ha iniziato ad amare la danza. Ha fatto il suo debutto in tv partecipando ad Amici di Maria de Filippi: arrivò seconda nella competizione e da lì si fece notare da tutti, soprattutto dalla conduttrice. Quest’ultima, al timone di un altro famosissimo programma, Uomini e Donne, l’ha poi scelta nell’edizione 2017/18 come tronista.

Sabrina, prima di entrare a far parte del dating show, ha avuto una storia con Federico Manzolli: dalla loro unione è nata Penelope. Dopo il matrimonio, terminato ma conservando un ottimo rapporto con il suo ormai ex partner, ha deciso di cercare l’amore a Uomini e Donne. Il tentativo fallì in quella edizione ma una volta fuori dal programma, ha trovato Carlo Negri. Ad oggi la coppia è felice ed innamorata, come si può notare dai canali social di entrambi.