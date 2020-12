Anticipazioni Un posto al sole, mercoledì 30 dicembre: un addio doloroso per Vittorio, cosa succederà?

Questa sera, mercoledì 30 dicembre, ci sarà una nuova puntata dell’amatissima soap opera Un posto al sole, che da anni riscontra un successo incredibile. Il tutto è ovviamente dovuto non solo alla trama, intrecciata in vicende sempre più avvincenti, ma anche grazie agli attori protagonisti, tutti eccezionalmente talentuosi. Negli ultimi giorni, abbiamo visto i nostri amati personaggi impegnati nel festeggiare le festività natalizie. Con il ritorno di Silvia e Michele, e la preparazione di un servizio in radio da parte del giornalista, con la collaborazione di Raffaele. Intanto, Ferri è ritornato ad essere il socio di maggioranza dei cantieri, aprendo delle forti crepe nel rapporto tra Marina e Fabrizio. Anche se, il manager, si troverà a fare i conti con l’insistenza di Lara. Questa sera, la puntata sarà ricca di colpi di scena: potrebbe esserci un doloroso addio per Vittorio.

Anticipazioni Un posto al sole, 30 dicembre 2020: presto un addio?

Una puntata ricca di colpi di scena sarà quella di questa sera, che ancora una volta stupirà i telespettatori, e tutti gli appassionati della famosa serie. Negli ultimi giorni, abbiamo assistito allo svolgersi delle festività natalizie, con un’atmosfera all’insegna dell’allegria, ma non senza imprevisti. Stasera, vedremo Giulia preoccupata per la piccola Bianca, infatti, la bambina si mostra sempre più triste per la partenza dei suoi genitori: per questo, la nonna decide di rivolgersi ai diretti interessati. In vista del Capodanno, intanto, Vittorio ha deciso di mettere su un mega-veglione per far tremare Palazzo Paladini. Ma Alex più volte metterà in dubbio tale scelta, dato che potrebbe causare un forte fastidio per i vicini e tutti gli altri condomini. Mentre il fidanzato sarà impegnato nell’organizzazione di questa festa, per la ragazza ci sarà una sorpresa. A quanto pare, poterebbe esserci un addio doloroso per Vittorio: la fidanzata forse saluterà la tanto amata soap.

Un cambiamento che lo speaker, distratto nella preparazione della mega festa, non riuscirà a percepire nell’aria, ma che sicuramente potrebbe provocare una forte crepa nel rapporto fra i due giovani. Cosa succederà? Alex abbandonerà il fidanzato? Al momento non ci è dato saperlo, ma lo scopriremo nelle prossime puntate di Un posto al sole.

Segui anche il nostro canale instagram per essere sempre aggiornato–>> clicca qui