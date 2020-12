La dolce e splendida bambina ritratta in questa foto è oggi un celebre personaggio televisivo, che vediamo spesso sul piccolo schermo: la riconoscete?

Qui era solo una bambina, dolcissima e davvero splendida, oggi è un noto personaggio televisivo che siamo abituati a vedere spesso sul piccolo schermo: riuscite a capire di chi si tratta? Questa immagine tenerissima è stata pubblicata proprio da lei tramite il suo seguitissimo profilo Instagram, su richiesta dei fan. Se la osservate bene, noterete la somiglianza con la splendida donna che è oggi. Ecco, solo per voi, alcuni utili indizi. Il suo esordio televisivo è avvenuto in un programma condotto dalla celebre Maria De Filippi. Oggi è spesso impegnata nel ruolo di opinionista, oltre ad essere una mamma magnifica e anche un’influencer, visto il numero incredibile dei follower che la seguono. Bellissima e dotata di un carattere schietto e diretto, ha sempre dimostrato la sua grande forza. Avete capito chi è?

Chi è questa bella bambina, oggi noto personaggio televisivo?

Cominciamo col dire che è dotata di una bellezza davvero straordinaria ed angelica. Grandi occhi chiari, capelli biondi e lineamenti perfetti. In questa immagine, condivisa dalla celebre opinionista, è evidente quanto fosse splendida già da piccola. Stiamo parlando della dolce Karina Cascella, uno dei volti più celebri e seguiti nel panorama dello spettacolo. Originaria di Aversa, la bella Karina ha esordito in Vero Amore per poi diventare opinionista di Uomini e Donne. Non solo personaggio pubblico, è anche un’imprenditrice di successo. Karina ha preso parte, alcuni anni fa, al reality apprezzatissimo de “La talpa” in compagnia del padre di sua figlia che, all’epoca, era il suo compagno. Alcuni mesi fa, ha rivelato alcuni drammatici retroscena sul suo passato e sul rapporto con il padre. Ha anche chiarito alcuni interrogativi in merito ad una persona particolare, spiegando che ‘non fa più’ parte delle nostre vite“. La bella Karina Cascella ha condiviso lo scatto che la ritrae da piccolissima su richiesta dei suoi numerosissimi fan: voi l’avreste riconosciuta?

Uno scatto davvero inedito quello che la bella opinionista ha scelto di mostrare ai suoi fan. E voi, avreste riconosciuto la bella Karina in questa splendida bimba dall’aria dolcissima? Noi la troviamo sempre un vero incanto.

