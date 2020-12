Sapete quanti figli ha Barbara Palombelli? Non tutti conoscono questo ‘retroscena’ della sua vita: che famiglia numerosa!

È una delle regine indiscusse della televisione italiana, Barbara Palombelli. In onda con ‘Forum’ e ‘Stasera Italia’, la conduttrice e giornalista televisiva decanta di un successo davvero clamoroso. Ebbene, ma cosa sappiamo esattamente su di lei? Certo, conosciamo abbondantemente la sua storia d’amore con Francesco Rutelli, ex sindaco della città di Roma. Ma, ad esempio, sapete quanti figli ha? Diteci la verità: ve lo sarete sempre chiesto. Adesso, carissimi lettori e carissime lettrice di Sologossip, vi daremo noi la risposta. Siete proprio curiosi di sapere quanti figli ha Barbara Palombelli? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Vi anticipiamo che la sua famiglia è, senza alcun dubbio, una famiglia davvero numerosa.

Barbara Palombelli, sapete quanti figli ha? Che famiglia da urlo

Quanti figli ha Barbara Palombelli? Ve lo siete mai chiesto? Tranquilli, questo è proprio l’articolo che fa al caso vostro. Come raccontato dalla diretta interessata in una sua intervista a ‘Verissimo’, la conduttrice televisiva e Francesco Rutelli hanno rispettivamente quattro fratelli. C’è un però, sia chiaro. Dopo la nascita del loro primogenito Giorgio, che li ha resi anche nonni, la coppia ha deciso di adottare altri tre splendidi bambini. Facciamo riferimento, infatti, a: Fransisco, Serena, vecchia nostra conoscenza perché concorrente del Grande fratello 16, e Monica. Insomma, da come si può chiaramente comprendere, si tratta, senza alcun dubbio, di una famiglia numerosa. E, soprattutto, super affiatata e legata. E questo, diciamoci la verità, non è assolutamente un dato da sottovalutare.

Il dramma mai raccontato prima

Sempre nel corso di una sua recente intervista a ‘Verissimo’, Barbara Palombelli ha raccontato di un dramma che, molto probabilmente, non aveva mai raccontato prima. Proprio a Silvia Toffanin, come raccontato anche in un nostro recente articolo, la conduttrice televisiva ha confessato di aver perso ‘vari bambini’. Non sappiamo cosa sia esattamente successo, sia chiaro. Anche perché la Palombelli non è affatto scesa nei dettagli. Fatto sta che, nel suo passato, c’è questo terribile dramma.

Insomma, una famiglia numerosissima, no?