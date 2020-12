Attualmente Cesare Bocci è uno degli attori più affermati ed amati, ma sapete che lavoro facevano i suoi genitori? Scopriamolo.

Attualmente in onda con la simpaticissima serie televisiva ‘Fratelli Caputo’ con il grandissimo Nino Frassica, Cesare Bocci è, senza alcun dubbio, uno degli attori più famosi ed apprezzati dal pubblico italiano. Entrato nel mono dello spettacolo in giovanissima età, dopo che, come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, i suoi genitori hanno deciso di vendere il podere di famiglia in campagna, l’attore marchigiano ha completamente cavalcato l’onda del successo. Dapprima principalmente attore di teatro ed, in seguito, di film e serie televisive, il buon Bocci è un vero e proprio artista a trecentosessanta grandi. Ecco, ma andiamo un attimo a ritroso, cosa sappiamo dei suoi genitori? In particolare, sapete che lavoro facevano? A rivelare ogni cosa è stato un filmato mandato in onda a Verissimo, nel corso della sua ospitata il 16 Aprile del 2016. Ecco, ma siete curiosi di saperne di più anche voi? Scopriamo insieme ogni cosa.

Cesare Bocci, che lavoro facevano i suoi genitori?

Su Cesare Bocci, lo sappiamo benissimo, vi abbiamo raccontato ogni cosa in questi ultimi giorni. Vi abbiamo parlato, infatti, di sua moglie Daniela Spada, di sua figlia e della sua età, eppure non abbiamo mai parlato dei suoi genitori o, in generale, della sua famiglia. Ecco, siete curiosi di saperne di più? In particolare, che lavoro facevano la sua mamma e il suo papà? Stando a quanto si apprende dal filmato riproposto a Verissimo nel corso di una sua intervista nel 2016, sembrerebbe proprio che la mamma di Cesare Bocci fosse una maestra elementare. E che il papà, invece, fosse un veterinario. Ma cos’altro sapere di più? Ecco, Cesare Bocci è figlio unico? Oppure, ha dei fratelli? Ebbene. Il famoso attore marchigiano non affatto figlio unico, bensì, da quanto si apprende, ha due fratelli più grandi.

Insomma, adesso sappiamo davvero di tutto del famosissimo attore Cesare Bocci.