Francesco Chiesa Soprani, ex agente di Elisabetta Gregoraci, racconta in esclusiva al settimanale Oggi retroscena choc sulla showgirl.

Da quasi un mese è uscita dalla Casa del GF Vip 5, ma di lei si continua a parlare tantissimo: non solo tutti i rumors veri o presunti tali sul suo rapporto con Flavio Briatore, ma anche una lista interminabile di personaggi che, a torto o a ragione, hanno raccontato di avere un passao sentimentale con Elisabetta Gregoraci e ancora dei conti in sospeso. Conti che, a quanto pare, non sarebbero solo in senso figurato, ma anche concreto. Sì, avete letto bene, conti nel vero senso della parola: lo afferma il suo ex agente, Francesco Chiesa Soprani, intervistato in esclusiva dal settimanale Oggi. In base a quanto dichiarato dall’uomo, non solo anche lui farebbe parte dell’interminabile elenco di amanti attribuito alla Gregoraci prima del matrimonio col proprietario del Billionaire, ma sarebbe anche creditore nei confronti della showgirl calabrese di 20 mila euro. Vediamo più nel dettaglio le sue rivelazioni.

Elisabetta Gregoraci, il suo ex agente senza freni: “Ecco tutti i suoi amanti”

In riferimento alla storia con Mino Magli, sempre negata dalla Gregoraci, Soprani ha detto: “Quando la frequentavo mi parlava di Mino. Ricordo che lui le aveva pagato la plastica al seno e lei si lamentava con me del risultato. Oltre a Magli, a metà degli anni 2000, c’era un ricco imprenditore del ramo surgelati, che ogni volta che vedeva Elisabetta le faceva un cadeau di qualche migliaio di euro. Poi aveva un posto in griglia anche il suo fidanzato storico, un immobiliarista molto benestante di origini napoletane ma residente a Roma. C’era infine Matteo Cambi, quello del brand Guru, l’unico del quale forse la Gregoraci fosse un po’ presa. E poi c’ero io, che ero il suo agente e in certe sere il suo amante”. Rivelazioni forti, che getterebbero ancora ombre sul passato dell’ex gieffina. Riguardo a Briatore, l’ex agente ha poi raccontato: “A quanto so tra loro c’è stato solo un contratto prematrimoniale. Il punto fondamentale era uno solo. Nel caso si fossero separati, Briatore si riservava il diritto insindacabile di decidere l’entità dell’assegno di mantenimento». Infine l’ultima stoccata: «Se fossi ancora il suo agente mi sarei opposto alla sua partecipazione al Grande Fratello Vip, perché era prevedibile che sarebbero usciti tutti gli scheletri dall’armadio…Col GF invece è finita nel tritacarne, ma non si deve lamentare, perché lo ha voluto lei”.

Attendiamo di vedere se Elisabetta smentirà queste affermazioni.