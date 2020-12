Emma Marrone è una famosissima ed apprezzatissima cantante, ma avete mai visto suo fratello Francesco? Lo scatto ‘inedito’.

È da quando ha vinto Amici nel 2009 che Emma Marrone è la protagonista indiscussa della musica italiana. Certo, ancora prima della sua partecipazione al talent di Maria De Filippi, la cantante salentina aveva partecipato ed aveva vinto ‘Operazione Trionfo’, ma è subito dopo la famosa scuola di Canale 5 che la Marrone è davvero inarrestabile. Su di lei, c’è da ammetterlo, sappiamo ogni cosa. Anche perché, diciamoci la verità, sul suo canale social ufficiale, non perde mai occasione di potersi raccontare e svelare ai suoi sostenitori. Eppure, avete mai visto suo fratello Francesco? I suoi genitori li conosciamo benissimo, è vero, ma, invece, cosa sappiamo del suo ‘Checco’? I due si assomigliano? Siete proprio curiosi di saperlo? Qualche ora fa, Emma Marrone ha condiviso una foto proprio in sua compagnia. Vi anticipiamo: le informazioni che abbiamo su di lui sono davvero pochissime. Quello che conta, però, sapere è che i due sono legatissimi.

Emma Marrone, chi è suo fratello Francesco? Spunta la foto insieme

Emma Marrone, lo sappiamo benissimo, non ha mai nascosto il suo immenso legame con la sua famiglia. Particolarmente legate alla sua mamma e al suo papà, che è stato colui che, in qualche modo, l’ha fatta avvicinare al mondo della musica, la cantante salentina ha un ottimo rapporto anche con suo fratello Francesco. Ecco, ma cosa sappiamo esattamente di lui? O, per meglio dire, l’avete mai visto? Qualche ora fa, continuando con la challange di impazzata su Instagram in questi ultimi giorni, la bellissima Marrone ne ha condiviso una foto proprio in sua compagnia. Siete curiosi di vederlo anche voi? Tranquilli, ci pensiamo noi a mostrarvelo.

Ma cosa sappiamo su di lui? Beh, a differenza di sua sorella Emma, Francesco Marrone è completamente estraneo al mondo dello spettacolo. Le uniche cose che sappiamo è che ha 32 anni. E che è particolarmente legato allo sport.

