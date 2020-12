In questa foto condivisa sul suo canale social ufficiale, l’ex concorrente del GF Vip ha condiviso una foto di sé da piccola: chi è?

Avete anche voi provato questa nuova challange che sta impazzando sul web? No? Beh, affrettatevi! Ci sono tantissimi personaggi televisivi che, in questi ultimi giorni, si stanno dilettando a condividere degli scatti di sé davvero inediti. È capitato, ad esempio, ad Emma Marrone. Che, come raccontato in un nostro recente articolo, ha condiviso per la prima volta in assoluto una foto che non aveva mai pubblicato prima. E lo ha fatto, nei giorni scorsi, anche quest’ex concorrente del Grande Fratello Vip, condividendo uno scatto di sé da bambina. Di chi parliamo esattamente? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Prima di farlo, per, vogliamo ‘giocare’ un po’ con voi. E, soprattutto, lasciare che siate voi ad indovinare di chi stiamo parlando esattamente. Siete pronti? Iniziamo con i primi indizi: ha preso parte a ben due programmi televisivi di successo. E, soprattutto, appena entrata nella casa più spiata d’Italia ha lanciato una vera e propria bomba su uno degli inquilini. Siete riusciti già a pensare qualche nome? Tranquilli, seguiteci. E scopriamo insieme di chi stiamo parlando esattamente.

Chi è questa ex concorrente del GF Vip da bambina? È proprio lei

Chi è questa meravigliosa bambina che, con indosso una dolcissima tutina di colore rosa abbinata alla fascia nei capelli, è rappresentata in questa fotografia? Come dicevamo precedentemente, è un’ex concorrente del Grande Fratello Vip. Che, sin dal suo primo ingresso nella casa più spiata d’Italia, ha saputo catturare l’attenzione su di sé. E, soprattutto, si è dimostrata una vera e propria bomba. Certo, ne avevamo già avuto testimonianza nel corso delle sue precedenti esperienze televisive. Nella casa di Cinecittà, quindi, ha dato la conferma di quanto il suo carattere sia forte e determinato. Ecco, ma di chi stiamo parlando esattamente? Chi è quest’ex concorrente del GF Vip raffigurata in questa foto da piccola? Stiamo parlando proprio di lei: Selvaggia Roma. Ebbene si, è proprio la giovanissima e bellissima romana ad rappresentare questa tenerissima bambina in questa foto. Sappiamo benissimo che, dopo alcune settimane dal suo ingresso nella casa, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha dovuto abbandonare il gioco. Nonostante questo, però, non perde mai occasione di poter interagire e condividere ogni cosa con il suo amato pubblico social. E lo ha fatto anche qualche giorno con questo scatto inedito, come dicevamo precedentemente. Ma voi l’avevate riconosciuta? Se noi non vi avessimo svelato ogni cosa, aveva capito potesse essere lei?

C’è da dire una cosa: adesso è bellissima, e lo sappiamo. Ma da piccola era davvero splendida, vero?

