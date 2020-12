GF Vip, anticipazione bomba per Capodanno: Tommaso Zorzi lo farà in diretta durante la puntata in onda giovedì 31 dicembre.

Manca sempre meno alla notte di Capodanno e, per la prima volta in assoluto, Canale 5 ha deciso di affidarla ai vipponi del GF Vip! Una puntata speciale, in cui non ci saranno nomination e dinamiche di gioco, ma solo musica, allegria e tantissime emozioni! Una serata ricca di super ospiti e, soprattutto, di sfide: la casa è stata divisa in due squadre, che si sfideranno in diretta a suon di canti e coreografie. Una serata unica, in cui Tommaso Zorzi avrà un ruolo molto particolare! A svelarlo in anteprima è stato proprio lui, qualche minuto fa, nella casa. Curiosi di scoprire cosa farà l’influencer durante la puntata di Capodanno? Ve lo raccontiamo subito.

GF Vip, anticipazione bomba per Capodanno: Tommaso Zorzi pronto a stupire tutti

Giovedì 31 dicembre su Canale 5 andrà in onda il Grande Fratello Vip! Una puntata speciale, per aspettare il 2021 insieme, tra cenone, musica e super ospiti. I vip sono già alle prese con le prove di ballo: i concorrenti sono stati divisi in due squadre, rossa e blu, che si sfideranno proprio nel corso della diretta. Ne vedremo delle belle! Ma, qualche minuto fa, è trapelata un’altra anticipazione della puntata di domani. A parlarne è stato Tommaso Zorzi, che, uscito dal confessionale, ha raccontato ad alcuni dei suoi coinquilini cosa il GF gli ha chiesto di fare. Pronti a ridere di gusto? Si, perché Tommaso si occuperà dell’Oroscopo del 2021! Un siparietto che, siamo sicuri, tirerà fuori tutta l’ironia e l’originalità dell’influencer. Che, negli ultimi giorni, si è divertito a “predire” il futuro degli amici utilizzando le carte da gioco: sono venute fuori storie super esilaranti, che hanno regalato tante risate in casa. Risate che, senza dubbio, accompagneranno anche i telespettatori durante la puntata di domani! Già dopo l’annuncio di Tommaso, su Twitter sono iniziati i commenti dei fan, che non hanno nascosto l’entusiasmo:

Puntata in cui, come abbiamo anticipato, si ballerà e si canterà. Non saranno solo i vip in casa a mostrare la propria coreografia: in questi giorni, anche i vip eliminati si sono ripresi durante le prove del ballo, coordinati da Matilde Brandi. Saranno anche loro in sfida? staremo a vedere! E non mancheranno le voci di Pupo, Cristiano Malgioglio e Fausto Leali e tantissimi altri ospiti. Insomma, noi non vediamo l’ora di brindare al 2021 in compagnia dei vipponi! E voi, seguirete la super puntata di Capodanno?