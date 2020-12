Un ‘buongiorno’ esplosivo per gli inquilini della casa del GF Vip: scoppia una lite di prima mattina, è caso: appena accaduto, tutti i dettagli.

Il nuovo giorno è iniziato con un certo caos nella casa del GF Vip: con una lite tra Tommaso Zorzi e Stefania Orlando, che si sono ritrovati a discutere animatamente. Tutto sembra iniziato con un commento della showgirl a proposito della coreografia che devono creare per la serata di Capodanno. “Uno che si è messo lì a fare tutto e tu rompi i c******i per due passi” ha detto l’influencer. Stefania Orlando aveva commentato la decisione di cambiare alcuni passi della coreografia, spiegando che la trovava un po’ complicata. “Fallo tu!” ha esclamato Tommaso e lei, di rimando, gli ha precisato di non essere una coreografa. “Ma non lo sei nemmeno tu!” ha detto al giovane. La discussione è poi degenerata.

Caos nella casa del GF Vip: lite infuocata

“Stefania purtroppo stamattina si è svegliata così” ha commentato l’influencer. La showgirl ha tuonato contro Tommaso di non girare la frittata. “Non voglio più farlo perché mi dai anche tu della psicopatica” ha esclamato. “Non ripetere la stessa frase, dai fastidio e non sei normale” ha ribattuto l’influencer di fronte alla rabbia di Stefania, che ripeteva le proprie ragione. “Tu racconti la cronologia dei fatti a modo tuo” ha precisato lei. Poco dopo, raggiunta in camera da Cecilia, la showgirl è scoppiata in lacrime. “Sapeva che quella parole mi avrebbero fatto male e l’ha detto” ha esclamato, riferendosi al modo in cui Tommaso l’ha apostrofata. Nella scorsa puntata, infatti, proprio un discorso del genere si era affrontato per delle frasi pronunciate da Samantha De Grenet nei confronti di Stefania Orlando. Gli altri concorrenti hanno cercato di fare da paciere, ma al momento la situazione sembra ancora tesa. Il web, incredulo, credeva inizialmente si trattasse di uno scherzo orchestrato dai due.

“L’ho ha detto apposta” ha dichiarato Stefania, parlando con Giacomo Urtis. “Perché lo giustificate?” ha aggiunto, di fronte a chi sostiene che il giovane non abbia detto quelle parole con cattiveria. “Io da lui non mi aspetto queste cose” ha chiarito la showgirl in lacrime. Non ci resta che attendere per capire come evolverà la cosa.

