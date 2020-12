GF Vip, Natalia Paragoni nel mirino: la frecciatina social arriva proprio da lei; ecco cosa è apparso su Instagram poco fa.

Da qualche giorno non si fa altro che parlare di lei. Si, perché col regalo inviato nella casa ad Andrea Zelletta ha creato un vero e proprio caos. Parliamo di Natalia Paragoni, fidanzata del concorrente del GF Vip, reality show più spiato della tv. Nella scorsa puntata, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha raggiunto Andrea in casa per un confronto. Un confronto durante il quale Natalia ha pronunciato una frase che non è passata inosservata e che ha fatto piuttosto discutere. Una frase che è stata “citata” anche da qualcun altro…Ecco cosa è apparso sui social poco fa.

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

GF Vip, Natalia Paragoni nel mirino: la frecciatina di Selvaggia Roma non passa inosservata

Natalia Paragoni è stata una delle protagoniste dell’ultima puntata del GF Vip. Pur non essendo nella casa, la modella e influencer ha fatto molto parlare di sé per via del regalo ambiguo inviato al suo fidanzato Andrea Zelletta. Successivamente, un nuovo scoop è emerso: un presunto tradimento di cui Natalia sarebbe stata protagonista durante una vacanza a Capri. In diretta, la coppia si è incontrata e ha avuto un confronto piuttosto acceso. Un confronto durante il quale Natalia, per esprimere la sua vicinanza al concorrente, ha pronunciato una frase che non è passata inosservata: “Io prima di essere Natalia Paragoni sono la fidanzata di Andrea”. Parole che hanno fatto piuttosto discutere e che sono diventate anche ispirazione per alcune frecciatine poco velate. Come quella di Selvaggia Roma, ex concorrente del reality, che già in studio durante la puntata aveva sollevato alcuni dubbi sul comportamento di Natalia. Ecco cosa ha pubblicato sul suo Twitter:

Prima di essere JLO SONO SELVAGGIA ROMA .

😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/Fvkues6abJ — Selvaggia Roma (@roma_selvaggia) December 30, 2020

E poche ore fa, anche nelle stories di Instagram di Selvaggia è apparsa questa frase:

Insomma, una rivisitazione della frase di Natalia che non è passata inosservata sui social! Selvaggia ha ironizzato sul soprannome che gli è stato dato nella casa e con cui la chiamano anche molti fan, JLo, ovvero Jennifer Lopez. E voi, che idea vi siete fatti sulla vicenda? Siete dalla parte di Natalia?