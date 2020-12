La bellissima Stefania Orlando è uno dei personaggi di spicco di questa edizione del GF Vip: lo scatto incredibile che la ritrae come non l’avete mai vista, i fan senza parole.

Stefania Orlando è uno dei personaggi che hanno conquistato il cuore del pubblico nel corso di questa incredibile edizione del GF Vip: lo scatto sorprendente, così non l’avete mai vista. Bellissima, schietta e sincera, la showgirl è una dei “veterani” del programma, presente fin dall’inizio e di recente ha festeggiato nella casa il suo compleanno. La sua amicizia con Tommaso Zorzi è una delle più amate e acclamate dai fan, nonostante alcuni momenti di incomprensione e tensione. Di recente, l’abbiamo vista confrontarsi con Samantha De Grenet, argomento su cui è intervenuta anche l’opinionista del GF Vip, Antonella Elia, nel corso dell’ultima puntata. Stefania Orlando è una donna dotata di una bellezza straordinaria, oltre che di un’eleganza e un fascino innate. Ecco lo scatto che ha lasciato i fan senza parole.

GF Vip, Stefania Orlando come non l’avete mai vista

Il percorso della showgirl all’interno della casa del GF Vip è uno dei più apprezzati. Stefania Orlando ha sempre dimostrato di essere coerente con le sue idee e di non aver alcun timore di esprimerle. Ha emozionato il pubblico in diverse occasioni, rivelando degli episodi del suo passato che hanno toccato profondamente il cuore degli spettatori. Siamo abituati a vederla con una splendida capigliatura bionda, che dona moltissimo al suo viso delicato. Uno scatto incredibile, pubblicato diversi anni fa dalla showgirl, svela un look decisamente inaspettato. Una chioma rosso ramato e capelli decisamente più lunghi: Stefania Orlando ha conquistato i fan an cora una volta, apparendo bellissima anche in questa versione. I complimenti sono stati numerosissimi. Siete curiosi di vedere la foto in questione? Eccola tutta per voi.

E voi, preferite la bella Stefania Orlando bionda o rossa? Noi la troviamo bellissima in entrambe le versioni, non siete d’accordo? Ricordiamo che, in occasione di Capodanno, il GF Vip andrà in onda con una puntata speciale. Alfonso Signorini ha fatto delle anticipazioni pazzesche, assicurando grandi sorprese, ospiti incredibili e immense emozioni. Manca ormai pochissimo e potremo festeggiare il nuovo anno in compagnia dei nostri concorrenti preferiti.

Seguite anche il nostro profilo Instagram: cliccate qui