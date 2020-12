Ilary Blasi, spunta un video di un anno fa alle Maldive: fisico scolpito e allenamento in spiaggia.

E’ sicuramente una delle conduttrici più amate e apprezzate della televisione italiana, Ilary Blasi conquista decisamente tutti. Solare, allegra, sempre con la battuta pronta, riesce a tenere alta, ogni volta, in ogni sua conduzione, l’attenzione del pubblico. Una talentuosa presentatrice accompagnata da una bellezza senza tempo, da far invidia a chiunque. Sui social, Ilary è seguitissima, il suo profilo instagram conta ben oltre il milione di follower. Tantissime sono le pagine a lei dedicate, i suoi fan non le fanno mancare davvero nulla. Proprio da qualche ora è spuntato un video della donna alle Maldive, in cui mostra un fisico scolpito mentre svolge il suo allenamento in spiaggia.

Ilary Blasi alle Maldive un anno fa: mostra un fisico da far invidia a chiunque

Un post che certamente non poteva passare inosservato, e che subito è saltato allo sguardo vigile dei suoi follower. E’ davvero meravigliosa!