In una sua recente intervista a Verissimo, Luca Argentero si è lasciato andare ad un inedito retroscena: non ve lo aspettereste mai.

È, senza alcun dubbio, uno degli attori più amati ed affermati di questi ultimi anni, Luca Argentero. Colonna portante di numerose fiction televisiva, l’ultima degna di nota è proprio ‘Doc-Nelle tue Mani’, di cui attendiamo con ansia la seconda stagione, film televisivi e cinematografici, l’attore ha iniziato a muovere i primi passi in questo mondo diversi anni fa. Quando, dopo aver partecipato alla terza edizione del Grande Fratello, ha capito che il mondo della recitazione fosse la strada giusta da intraprendere. Da quel momento, sono passati esattamente quindici anni. Eppure, il successo costruito in tutto questo tempo è davvero clamoroso. Certo, dalla sua parte, Luca Argentero decanta di un fascino e di una bellezza smisurata, è vero. Ma vogliamo parlare della sua professionalità e bravura? Beh, alziamo letteralmente le mani. Non gli si può dire affatto nulla, ammettiamolo. In tutti questi anni, l’abbiamo imparato a conoscere a fondo. Eppure, nonostante questo, c’è sempre qualcosa che continua a rimanere ‘sconosciuto’. A cosa facciamo riferimento esattamente? Vi sveleremo ogni cosa. Vi diciamo soltanto che il retroscena, svelato dal diretto interessato in una sua recente intervista a ‘Verissimo’, è davvero inedito. Ecco i dettagli.

Luca Argentero, l’inedito retroscena svelato solo ora: rivelazione ‘choc’

Correva esattamente l’anno 2003 quando Luca Argentero, per la prima volta in assoluto, approdava nel mondo della televisione. E, da quel momento, non lo ha più abbandonato. Sono passati esattamente diciassette anni e, con più precisione, poco più di quindici da quando ha deciso di intraprendere la carriera da attore, eppure il bell’Argentero continua a decantare di un successo davvero clamoroso. Amatissimo, affermatissimo e seguitissimo, il buon Luca è, senza alcun dubbio, uno degli attori più voluti da tutto il pubblico italiano e, soprattutto, da quello femminile. Eppure, non tutti conoscono un retroscena davvero ‘choc’. A rivelarlo, molto probabilmente per la prima volta, è stato proprio il diretto interessato. Ospite nella puntata di ‘Verissimo’ di Sabato 28 Settembre 2019, Luca Argentero ha ampiamente parlato di sé. Non soltanto, infatti, ha spiegato ‘Io, Leonardo’, il film uscito il 2 Ottobre dello stesso anno in tutte le sale cinematografiche italiane, e il suo rapporto con la bellissima Cristina Marino, ma ha anche parlato di sé. Svelando, come dicevamo precedentemente, un inedito retroscena. Sapete che il bell’attore sabaudo è timido? Ebbene si, avete letto proprio bene. Nonostante stia da quasi vent’anni al centro dello spettacolo italiano, Luca Argentero continua a mantenere la sua timidezza.

Dovrebbe essere abituato Luca Argentero ad essere al centro dell’attenzione e, soprattutto, a far parlare di sé, eppure continua ad essere sempre molto timido. Sarà questa la sua carta vincente? Decisamente si! Ad avercene uomini come lui, no?