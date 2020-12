Luca Argentero è senza alcun dubbio un famosissimo ed apprezzatissimo attore, ma sapete che ha una laurea? Non indovinereste mai in cosa.

È da quando ha preso parte alla terza edizione del Grande Fratello che Luca Argentero cavalca la cresta dell’onda. Da ben quindici anni un attore affermatissimo ed amatissimo, il compagno della bella Cristina Marino decanta di un successo davvero clamoroso. Colonna portante di numerose serie televisive, l’ultima è ad esempio ‘Doc-Nelle tue Mani’, di cui attendiamo con trepidazione la seconda stagione, e di tantissimi film cinematografici e non, il bell’Argentero decanta di una carriera più che incredibile. Ma sapete che il giovane Luca è laureato? Ebbene si, avete letto proprio bene. Ancora prima che potesse intraprendere la carriera da attore, il giovane sabaudo ha completato i suoi studi universitari. Ebbene, ma in che cosa è laureato esattamente? Siete proprio curiosi di saperlo? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, vi anticipiamo, il titolo di laurea che ha conseguito è completamente diverso da quello che poi ha scelto di fare? Siete curiosi di conoscere tutti i dettagli? Scopriamoli insieme.

Luca Argentero ha una laurea, sapete in cosa? Non indovinereste mai

In questi suoi lunghi quindici anni di carriera, lo sappiamo benissimo, Luca Argentero ha rivestito tantissimi ruoli. A partire dal magnifico Andrea Fanti, l’ultimo personaggio interpretato e di cui da stasera, Mercoledì 30 Dicembre, assisteremo alle repliche, fino a Leonardo Da Vinci, nel film del 2019 ‘Io, Leonardo’ e tantissimi altri ruoli incredibili. Ecco, ma cosa sappiamo esattamente di lui? In particolare, dal punto di vista ‘scolastico’, cosa occorre sapere? Luca Argentero ha da sempre voluto fare l’attore? O, magari, avrebbe voluto intraprendere un’altra strada? Ebbene, su quest’ultima domanda, purtroppo, non possiamo darvi una risposta. Nel senso, non sappiamo se l’attore sabaudo avesse voluto un percorso differente per sé. L’unica cosa certa che possiamo dirvi che ha terminato i suoi studi scolastici. E che ha, addirittura, conseguito una laurea. Si, avete letto proprio bene. Luca Argentero ha una laurea. E a rivelare ogni cosa è stata Silvia Toffanin in una recente ospitata a Verissimo dell’attore. Ecco, la domanda sorge spontanea: in che cosa? Come dicevamo precedentemente, sembrerebbe proprio che il titolo conseguito non abbia nulla a che fare con l’attuale lavoro. Siete curiosi di saperne di più? Ebbene, stando a quanto si apprende, sembrerebbe che il bel Luca Argentero sia laureato in Economia e Commercio. Un retroscena davvero inedito, vero?

È felice della vita che ha adesso? Decisamente si! E Luca Argentero l’ha detto chiaramente e pubblicamente a Silvia Toffanin e al suo caro pubblico di Verissimo.