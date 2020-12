Massimo Ranieri, sapete che cosa faceva prima del successo il grandissimo artista? Resterete senza parole.

Un artista dal talento straordinario, Massimo Ranieri ha segnato completamente il mondo della musica, con la sua incredibile voce. Principalmente è un attore di teatro e cantante di musica leggera, ma nel corso degli anni è entrato anche nel mondo del cinema, e occasionalmente nel doppiaggio. La sua lunga carriera è ricca di successi, il tutto è iniziato cantando per i turisti, sugli scogli, si tratta di un episodio della sua vita di cui pochi conoscono, infatti, ha raccontato che siccome non sapeva nuotare, era costretto ad esibirsi, aspettando che gli amici lo riportassero sulla terraferma. Proprio a tal riguardo ha rivelato: “La mia voce piaceva, raggranellavo tanti spiccioli e a me ne toccava una parte. Poi finii in un bar e anche lì cantavo per i clienti”. Ranieri, nella sua vita, in passato, prima del grandissimo successo, ha svolto tantissimi lavori.

Massimo Ranieri, sapete cosa faceva prima di divenire un grandissimo artista?

Massimo Ranieri è un cantante dal talento straordinario, che ha saputo farsi strada con le sue mani, arrivando al successo oggi posseduto. L’artista ha alle spalle una lunga carriera, ma prima ancora, ha svolto tantissime professioni. Infatti, Ranieri da piccolo viveva in una casa poverissima al quinto piano, e da solo si guadagna da vivere facendo diversi lavori, quali garzone di panettiere, ragazzo di bottega, commesso, barista, intrattenitore di cerimonie, e fattorino, lo sapevate? A quanto pare, il grandissimo artista ha lavorato svolgendo tantissimi mestieri.

Come sappiamo, proprio questa sera, sarà al timone del programma Qui e Adesso, e molti sono gli ospiti che saranno presenti, vi anticipiamo, tutti eccezionali artisti.

