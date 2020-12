Melissa Satta dimentica Boateng: chi è il suo nuovo compagno

Melissa Satta ha già dimenticato Kevin Prince Boateng: la showgirl pare abbia un nuovo compagno, ecco chi è

Melissa Satta è una delle modelle e showgirl più affascinanti della televisione italiana. La sua carriera è iniziata a Striscia la Notizia, dove la donna, nata negli USA, ha ricoperto il ruolo di velina per ben tre stagioni insieme a Thais Souza Wiggers e Veridiana Mallmann. Il tg satirico di Antonio Ricci le ha regalato una grande popolarità. Dopo l’esperienza sul bancone di Striscia, la Satta è approdata anche al cinema con il film Bastardi. Da anni, invece, la Satta è presenza fissa nei programmi legati al pallone, come Controcampo, Tiki Taka e di recente anche Quelli che il calcio. La passione per il calcio nasce dalla relazione con Kevin Prince Boateng, ex calciatore del Milan attualmente in forza al Monza in Serie B. I due si sono fidanzati nel 2011 e sono convolati a nozze nel 2015. La coppia ha avuto anche un figlio, Maddox. La loro storia è tramontata definitivamente nel 2020: poche settimane fa, infatti, hanno annunciato la loro separazione. Già in passato avevano superato un periodo di crisi, ma questa volta sembra definitiva.

Melissa Satta, chi è il nuovo compagno

Dopo la fine della lunga storia d’amore con Boateng, Melissa Satta sembrerebbe già aver voltato pagina. Il settimanale Chi, infatti, annuncia l’identità del suo nuovo compagno. Secondo il giornale diretto da Alfonso Signorini, l’ex velina di Striscia la Notizia avrebbe ritrovato il sorriso accanto a Matteo Rivetti, figlio di Carlo, ex proprietario di un noto marchio di abbigliamento. I due, sempre secondo il settimanale di gossip, si sarebbero conosciuti ad una cena, invitati da due amici in comune, Renzo Rosso e Arianna Alessi. Dopo la cena sarebbe partita la frequentazione e poi sarebbe sbocciata la passione. Ovviamente non è da imputare a Rivetti la fine della storia d’amore con Boateng. La loro relazione vacillava già da tempo. I due avevano infatti superato un periodo di crisi, dal quale però ne erano usciti lo stesso malconci.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Matteo Rivetti (@teo_rivetti)

La notizia sul nuovo compagno di Melissa Satta ovviamente è un’indiscrezione e come tale deve essere presa con le pinze. La modella e showgirl non si è ancora ‘sbottonata’ sui social e non ha postato foto o video con quello che sarebbe il suo nuovo fidanzato. Si attende una conferma ufficiale da parte dell’ex velina di Striscia la Notizia.