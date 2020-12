In questo articoli vi riproponiamo i momenti imperdibili che i Vip ci hanno regalato in questo 2020: siete d’accordo con noi?

Siamo quasi giunti a finitura di questo 2020. Un anno che, diciamoci la verità, passerà letteralmente alla storia. E il motivo è davvero semplicissimo: per la prima volta in assoluto, abbiamo assistito al nascere e al rapido diffondersi di un’epidemia che ha stravolto completamente le nostre vite. E che, soprattutto, ci ha portato a sconvolgere e modificare le nostre abitudini. Ma non solo. In questo 2020, bisogna ammetterlo, è accaduto davvero di tutto. A partire, quindi, dalla morte di tantissimi personaggi iconici del mondo dello sport, della musica e della televisione. Fino a fatti di cronaca e di attualità davvero impressionanti. In quest’anno che sta per concludersi, però, non si sono verificati soltanto eventi spiacevolissimi, ma anche dei veri e propri momenti imperdibili di cui i protagonisti indiscussi sono stati i nostri cari e seguiti Vip. Dal matrimonio di Elettra Lamborghini fino alla seconda gravidanza della Ferragni, il 2020 è stato anche ricco di clamorose novità, lieti eventi e incredibili nascite. Volete saperne di più? Scopriamolo insieme.

I momenti imperdibili che i Vip ci hanno regalato in questo 2020

Un anno che, per molti, sarà completamente da dimenticare, ma che per altri, invece, ha portato tante cose buone. Ed incredibili novità. Di che cosa parliamo esattamente? Scopriamo insieme i momenti imperdibili che i nostri carissimi Vip ci hanno fatto vivere in questo 2020:

MARA VENIER COMPIE 70 ANNI: la regina della Rai ha compiuto gli anni ed ha raggiunto un ottimo traguardo. Ma lascerà davvero Domenica In? Ci auguriamo di no!;

la regina della Rai ha compiuto gli anni ed ha raggiunto un ottimo traguardo. Ma lascerà davvero Domenica In? Ci auguriamo di no!; BARBARA D’URSO DIVENTA ZIA: sua sorella Eleonora è diventata mamma della piccola Sofia il 1 Dicembre;

sua sorella Eleonora è diventata mamma della piccola Sofia il 1 Dicembre; BEATRICE VALLI SI TRASFERISCE IN UNA NUOVA CASA: dopo la nascita della piccola Azzurra e la tanto attesa proposta di matrimonio di Marco Fantini, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si è trasferita in una nuova casa fatta ‘ad hoc’ per la numerosissima famiglia;

dopo la nascita della piccola Azzurra e la tanto attesa proposta di matrimonio di Marco Fantini, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si è trasferita in una nuova casa fatta ‘ad hoc’ per la numerosissima famiglia; ANTONELLA CLERICI RITORNA IN TV: dopo quasi due anni dal suo ‘addio’ a ‘La Prova del Cuoco’, la regina del mezzogiorno è ritornata sul piccolo schermo.

Sia chiaro: questi sono soltanto alcuni momenti imperdibili di questo 2020. Non ce ne vogliate se non vi abbiamo citato tutti, ma non ci basterebbe un solo articolo. A voi tutti, comunque, va il nostro più caro augurio. Sperando che il 2021 sia migliore di questo 2020.