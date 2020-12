Bellissimo e dotato di una voce strepitosa, Nek è uno dei cantautori più talentuosi e apprezzati: sapevate che è stato costretto a lavare i piatti in un ristorante?

Affascinante e talentuoso, Nek è uno dei cantautori più celebri ed apprezzati del panorama artistico: sapete che è stato costretto a lavare i piatti in un ristorante? Lo ha raccontato lui stesso, è accaduto davvero! Ammirando uno scatto di molti anni fa pubblicato dal celebre artista tramite il suo profilo Instagram possiamo dire con certezza che il suo immenso fascino non è affatto cambiato rispetto ad oggi. Nek resta non solo un grande talento, ma anche un uomo dotato di un grande charme e di un sorriso abbagliante. Sorriso che sembra non abbandonarlo mai. Il suo carattere, allegro e solare, lo ha dimostrato in molte occasioni, proprio com’è accaduto quando si è dovuto cimentare nelle vesti di lavapiatti.

Nek, costretto a lavare i piatti: lo ha rivelato lui stesso

Immaginare di andare al ristorante e scoprire che a lavare i piatti in cucina sia il grande Nek è di certo incredibile. Eppure è accaduto davvero. Lo conferma lo stesso artista nel corso di un’intervista a Panorama di alcuni anni fa. Tutto è iniziato per una scommessa, come rivela Nek. “Ho fatto l’errore di scommettere con un amico ristoratore che il video di Fatti avanti non avrebbe raggiunto tre milioni di visualizzazione entro fine Febbraio” ha spiegato. Scommessa che ha perso drasticamente. “Ho indossato il grembiule e ho pagato il mio debito. Senza lamentarmi troppo” ha aggiunto il celebre artista. Avete capito bene. Il cantautore aveva scommesso che se il video del suo brano avesse raggiunto il numero di visualizzazioni ipotizzato dall’amico, si sarebbe prestato a lavare i piatti nel suo ristorante. E lo ha fatto. Lo avreste mai immaginato?

Nek si conferma, oltre ad essere un grande talento, anche una persona estremamente genuina e pronta a scherzare e mettersi in gioco!