In un’intervista di qualche tempo fa a Vanity Fair, la confessione della famosa cantante Paola Turci sul suo passato sentimentale.

Paola Turci, tra le voci più straordinarie della musica italiana, è sempre stata una personalità dal fascino indiscutibile proprio come le sue celebri canzoni con cui più volte ha incantato anche il palco del Festival di Sanremo. Negli ultimi anni Paola ha parlato molto dell’incidente automobilistico che le ha sconvolta la vita il 15 agosto del 1993: salva solo grazie alla bravura dei medici, quell’orribile episodio ha messo a rischio anche la sua carriera, ma oggi sembra essere riuscita in parte a dimenticare: “Oggi quando mi specchio, se sono stanca o dormo un’ora in meno, il bianco intorno all’iride diventa rosso. Ma io e quella lì riflessa abbiamo firmato un armistizio”, ha raccontato. Sulla sua vita privata, qualche anno fa, la Turci ha parlato raccontandosi senza riserve in un’intervista rilasciata a Vanity Fair.

Paola Turci, la confessione: “Oggi non lo rifarei”, ammette la cantante

Del passato sentimentale di Paola si sa che negli anni Novanta è stata legata sentimentalmente al tennista Paolo Canè e che nel luglio del 2010 ha sposato il giornalista di R101, Andrea Amato. A Vanity Fair, l’artista aveva però ammesso che sposarsi è stato uno sbaglio: “Oggi non rifarei l’errore. In passato ha avuto la smania di avere un fidanzato e di sposarlo. Non è stato proprio un successo. L’equilibrio che mi completa ora, invece, lo è, ed è da difendere: non crede ai colpi di fulmine e non ha bisogno di altro. E la bellezza non c’entra. Puoi essere pazzesca e possono piacerti gli uomini da morire, ma se hai una porta chiusa dentro, non capita nulla”.

