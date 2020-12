Il premier Conte ha annunciato lo svolgersi di una conferenza stampa: a che ora si terrà la diretta.

Quest’anno volge al termine, un anno trascorso in piena emergenza sanitaria, travolti dal virus denominato coronavirus. L’Italia, e anche il resto del mondo, hanno attraversato un periodo delicato, con l’imperterrito aumentare del numero dei contagi e delle vittime. Dopo un primo lockdown iniziato a marzo, è seguita la riapertura delle attività, con la ripresa di tutti gli esercizi. Purtroppo, a fine agosto, abbiamo assistito ad un aumento del curva dei positivi, per questo è stato deciso di emanare nuovi decreti, che hanno portato alla divisione del nostro Paese. In vista delle festività natalizie, il governo ha deciso di apportare nuove modifiche, con l’entrata in vigore di una zona rossa nei giorni festivi e prefestivi, per evitare di incorrere in una nuova terza ondata ad inizio gennaio. Da poche ore, il presidente del consiglio Giuseppe Conte ha annunciato che ci sarà una conferenza stampa, oggi 30 dicembre: a che ora si terrà la diretta.

Giuseppe Conte in conferenza stampa: a che ora la diretta

L’Italia ha affrontato un anno complicato, a causa dell’emergenza sanitaria portata dal coronavirus. Sappiamo, che il 27 dicembre è iniziata la campagna di vaccinazione, un lume di speranza sembra essersi aperto dopo i tristi e drammatici momenti passati. Il Governo ha affermato che nei prossimi mesi tutta la popolazione sarà vaccinata. Da qualche ora, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha annunciato lo svolgersi, oggi 30 dicembre, di una conferenza stampa: si terrà alle ore 11:00, organizzata, come di consueto dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti in collaborazione con l’Associazione della Stampa Parlamentare. La diretta sarà svolta da Villa Madama. Una conferenza di fine anno in cui sarà presente il premier.

Questo quanto riportato dal portale di Giuseppe Conte, che avrà modo di parlare con i giornalisti nella giornata di oggi.

