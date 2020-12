Matilde Gioli: “Queste ferite sono strazianti…”, un ricordo pieno di dolore apparso sul suo profilo social.

Matilge Gioli è un’amatissima attrice che negli ultimi tempi si è fatta conoscere maggiormente per la sua interpretazione nella serie Doc-Nelle tue mani, che ha avuto un successo straordinario, appassionando migliaia di italiani. La donna, però, è divenuta nota nel 2014, quando ha fatto parte del cast per del film Il capitale umano, diretto da Paolo Virzì. In seguito, esordisce sul piccolo schermo recitando in un episodio di Gomorra-La Serie. Ma il suo talento non si è certamente arrestato qui, e nel corso di questi anni ha intrapreso nuovi ruoli, fino al tanto conosciuto personaggio della dottoressa Giulia Giordano arrivato nel 2020. L’attrice ha un passato alle spalle burrascoso, infatti, ha perso suo padre qualche anno fa. Proprio sui social spesso lo ricorda con post commoventi: “Queste ferite sono strazianti…”.

Matilde Gioli: “Queste ferite sono strazianti..”, il doloroso ricordo del padre

Attrice amatissima e seguitissima, Matilde Gioli è divenuta particolarmente nota per il suo ruolo tanto affascinante quanto aggrovigliato nella serie Doc-Nelle tue mani, in cui ha interpretato la specializzanda Giulia Giordano. La donna, nel corso della sua vita, come abbiamo anticipato, ha trascorso momenti decisamente difficili, infatti, qualche anno fa ha perso il padre. L’uomo aveva 55 anni, dopo una lunga lotta contro un tumore al cervello, è venuto a mancare. Un dolore che Matilde ha manifestato più volte sui social: “Scrivo a mio papà e scrivo a tutti coloro i quali, ogni giorno della propria vita, convivono con la malinconia per una persona che non c’è più. Queste ferite sono strazianti ma facciamo attenzione a una cosa: dalle ferite aperte entra realtà. Continuiamo a predare la felicità per noi e per chi non c’è più. Cerchiamola più nell’essenziale. Ciao Papi”, un ricordo straziante che ha commosso tutti i suoi follower.

La bellissima attrice ha voluto così parlare del suo amato papà, e infondere a chi ha provato il medesimo dolore, coraggio e forza.

Segui anche il nostro canale instagram per essere sempre aggiornato–>> clicca qui