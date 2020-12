L’abbiamo conosciuta a Ballando con le stelle: in questa foto era solo una bambina, oggi è una ballerina eccezionale, di chi si tratta?

E’ terminata il mese scorso l’ultima edizione di Ballando con le stelle, talent show del sabato sera di Rai 1 che da molti anni catalizza l’attenzione del pubblico. Suoi punti di forza sono sicuramente l’esemplare conduzione di Milly Carlucci, una giuria arguta e brillante, la scelta sapiente dei cast ogni anno e naturalmente loro, i maestri di ballo. Alcuni, presenti in tutte le edizioni, sono ormai diventati una vera e propria istituzione nel programma, altri hanno magari dovuto assentarsi per qualche anno ma ritrovarli è stato sempre un enorme piacere. Una delle maestre più amate di tutte le edizioni è stata sicuramente quella che vi mostriamo in questa foto che la ritrae da bambina. Riuscite a indovinare di chi si tratta?

Ballando con le stelle: la bellissima bambina in foto è proprio lei

Cominciamo col dire che la bambina nell’immagine è diventata un’eccellente ballerina e che, insieme al suo famoso allievo, Cesare Bocci, vinse l’edizione di Ballando di due anni fa. Ora siamo pronti a scommettere che avete capito di chi stiamo parlando. Ma di Alessandra Tripoli, naturalmente! I lineamenti sono gli stessi e anche gli splendidi occhioni verdi sono praticamente identici a quelli che hanno incantato tutti noi. Nata a Misilmeri (Palermo) il 30 luglio 1987, Alessandra ha iniziato prestissimo a ballare latino-americano. Col suo collega Luca Urso, che oggi è suo marito, ha raggiunto tanti importanti traguardi professionali: un secondo posto al prestigioso German Oper Championship, la vittoria agli Internazionali di Londra e all’Imperial Championship e la semifinale al Blackpool Dance Festival.

Nel 2013, la coppia si è trasferita ad Hong Kong per lavoro ed è in attesa del primo figlio che nascerà a gennaio.

