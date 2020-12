Gabriella Teodosio ed Ernesto Carnevale sono stati due protagonisti di Temptation Island, ve li ricordate? Cosa fanno oggi.

Correva esattamente l’anno 2014 quando, dopo una prima edizione con il nome ‘Vero Amore’, Temptation Island andava in onda su Canale 5. Completamente concentrato su diverse coppie che, senza figli e senza matrimonio in corso, decidevano di mettere a dura prova il loro amore, il programma di Maria De Filippi ha riscosso, sin dal primo momento, un successo davvero clamoroso. E lo testimoniano, non a caso, le ben sette edizioni che si sono susseguite in questi anni. Un numero davvero considerevole, c’è da ammetterlo. Come lo è altrettanto quello dei suoi protagonisti. Quanti ne abbiamo conosciuti in questi lunghi setti anni? Beh, decisamente tantissimi. Eppure, senza alcun dubbio, vi ricorderete di loro. Stiamo parlando proprio di Gabriella Teodosio ed Ernesto Carnevale. La coppia napoletana aveva deciso di partecipare al docu-reality di Canale 5 dopo ben tre anni e mezzo di relazione. E di interromperla proprio in seguito alla loro partecipazione al programma. Da quel momento, quindi, sono passati bene cinque anni. Ma cosa fanno oggi Ernesto e Gabriella? E, soprattutto, sono ancora una coppia? Scopriamolo insieme.

Ricordate Gabriella ed Ernesto di Temptation Island? Come sono cambiati oggi

Era esattamente l’anno 2015 quando, dopo tre anni e mezzo di relazione, Gabriella Teodosio ed Ernesto Carnevale decidevano di partecipare a Temptation Island. Tutti sappiamo com’è andata a finire tra di loro durante il programma, eppure da quel momento è cambiato qualcosa? I due, è vero, si sono detti ‘addio’ sul famoso tronco, ma, qualche mese dopo, avevano deciso di riprovarci. Ad oggi, quindi, cosa è cambiato? Beh, assolutamente nulla. Dopo un piccolo tentativo di riavvicinamento, i due si sono definitivamente ‘addio’. E ce ne danno conferma, infatti, le fotografiche che entrambi, sui rispettivi canali social, condividono con i loro nuovi parteners. Siete curiosi di sapere, però, com’è cambiata la loro vita? Scopriamolo insieme.

Gabriella, sul suo canale social ufficiale, continua ad essere seguitissima ed amatissima. Eppure, nonostante questo, sembrerebbe che la bella Teodosio abbia definitivamente detto ‘addio’ al mondo della televisione. Felicemente fidanzata da ben due anni, la napoletana sembrerebbe essere un’appassionata di moda, di viaggi e, soprattutto, di animali.

Di Ernesto, da quanto si apprende dalla sua biografia su Instagram, sembrerebbe che continui ad avere il suo locale nel capoluogo napoletano. Anche lui, così come la sua ex, ha ritrovato il sorriso accanto ad una bellissima fanciulla.