Era l’anno 20125 quando Isabella e Mauro prendevano parte a Temptation Island, ve li ricordate? Ecco come sono cambiati e cosa fanno oggi.

È dalla sua prima edizione che Temptation Island ha saputo conquistare un’attenzione particolare del pubblico italiano. Solitamente in onda d’estate, il famoso docu-reality delle coppie si dimostra, anno dopo anno, una vera e propria carta vincente. Se, però, il suo clamore e seguito non è affatto cambiato in tutti questi anni, lo stesso non si può dire dei suoi protagonisti. In queste sette edizioni, dite la verità, quanti ne abbiamo conosciuti? E quanti ne abbiamo amati ed apprezzati? Decisamente tantissimi. E tra questi, è praticamente impossibile dimenticare Isabella Falasconi e Mauro Donà. I due, come ricorderete senza alcun dubbio, hanno dapprima preso parte al Trono Over di Uomini e Donne, dove si sono conosciuti ed innamorati. E, dopo qualche mese dal loro fidanzamento, hanno deciso di partecipare alla famosa isola delle tentazioni per mettere alla prova il loro amore. Ebbene. Sono passati esattamente cinque anni da quel momento, ma cosa fanno oggi? Come sono cambiati? E, soprattutto, stanno ancora insieme? Scopriamo insieme ogni cosa.

Isabella e Mauro, ve li ricordate a Temptation Island? Cosa fanno oggi

Sembrerebbe proprio che, terminata l’esperienza televisiva, non soltanto Isabella e Mauro si siano definitivamente lasciati, ma che la bellissima dama abbia completamente cambiato vita. Non sappiamo, sia chiaro, se stia continuando il suo lavoro da estetista, fatto sta che la Falasconi abbia detto ‘addio’ alle telecamere. E al mondo della televisione. Sul suo canale social ufficiale, comunque, continua ad essere molto attiva. E, soprattutto, molto amata e seguita.

Anche di Mauro Donà, purtroppo, abbiamo poche notizie. Stando a quando si apprende dal suo profilo Instagram, sembrerebbe che l’ex cavaliere di Uomini e Donne continui a svolgere il suo lavoro da agente immobiliare.