Amadeus, spunta lo scatto da giovane di sua moglie Giovanna: un ricordo di tanti anni fa, trasformazione incredibile.

E’ uno dei conduttori più amati e seguiti degli ultimi tempi, Amadeus continua a riscuotere un successo incredibile. Ha esordito negli anni ottanta a Radio Deejay, in qualità di DJ, e successivamente si afferma come conduttore televisivo, a partire dagli anni novanta, con la conduzione di diversi quiz e programmi di intrattenimento. Sono molte le trasmissioni che hanno visto la sua presenza, tutte, possiamo dirlo, hanno conquistato il pubblico. Amadeus, pseudonimo di Amedeo Umberto Rita Sebastiani, ha sempre dimostrato di possedere un grande talento, con la sua spontaneità e la sua leggerezza riesce a portare in alto l’attenzione del pubblico. Quest’anno, è stato il presentatore del Festival Di Sanremo, affiancato dal mitico Fiorello. La coppia è riuscita a portare gli ascolti della kermesse musicale alle stelle. Proprio l’uomo, anche l’anno prossimo, sarà nuovamente il conduttore e direttore artistico della nuova edizione del Festival, e già l’attesa è decisamente alta.

Durante la conduzione del programma L’eredità ha conosciuto la ballerina Giovanna Civitillo, con la quale, nel 2003, ha iniziato una relazione, che è poi giunta al matrimonio. I due sono innamoratissimi, sui social mostrano spesso immagini insieme, condividendo il medesimo profilo. Giovanna è una donna bellissima, ma vi ricordate com’era da giovane? Spunta lo scatto del passato: trasformazione incredibile.

Segui anche il nostro canale instagram per essere sempre aggiornato–>> clicca qui

Amadeus, spunta uno scatto da giovane della moglie Giovanna: è bellissima, proprio come oggi

Come abbiamo già anticipato, l’eccezionale conduttore Amadeus è sposato con la showgirl Giovanna Civitillo, conosciuta durante la conduzione del programma L’Eredità, nel 2003. Com’è possibile vedere, Giovanna possiede una bellezza incantevole, e un elegante fascino, ma vi ricordate com’era da giovane? Spunta uno scatto del passato che ha lasciato i fan senza parole. Una foto che ha incantato tutti: “Quanto tempo è passato da questa foto… i sogni a volte si realizzano, il mio era diventare una ballerina. A 18 anni ho iniziato a lavorare in tv, teatri, stadi, e piazze. Poi, all’improvviso cambiano le priorità!”, ha riportato la donna. Beh, possiamo certamente affermare che Giovanna era decisamente bellissima, uno sguardo che lascia tutti affascinati. La showgirl ha mantenuto gli stessi tratti, dato che sembra che con il passare degli anni non sia cambiata tantissimo.

Era incantevole allora, ma oggi è ancora più bella! Lo scatto ovviamente non è passato inosservato, e ha raccolto tantissimi like, il tutto accompagnato da messaggi di apprezzamento che avranno lusingato la moglie dell’amatissimo e seguitissimo conduttore. La coppia, insieme, forma una delle più belle e solide della televisione italiana.