È da quanto ha debuttato nel talent di Maria De Filippi che, lo sappiamo benissimo, Annalisa ha letteralmente conquistato tutti. Giovanissima e, soprattutto, timidissima, la Scarrone ha saputo immediatamente catturare l’attenzione su di sé. Ed, una volta uscita dal programma, ha cavalcato l’onda del successo. Tanto è vero che ancora adesso, nonostante siano passati ben dieci dalla sua partecipazione allo show, la giovane trentacinquenne di Savona decanta di un clamore davvero assoluto. Quello che, però, in pochissimi sanno che, poco prima di prendere parte ad Amici, Annalisa ha vissuto un vero e proprio momento drammatico. A raccontare ogni cosa nel minimo dettaglio è stato suo padre Elvio in un’intervista di diversi anni fa al settimanale ‘Di Più’. Ecco, ma a che cosa facciamo riferimento? Ovviamente, vi racconteremo. Vi anticipiamo soltanto che, stando al racconto di suo padre, sembrerebbe proprio che la cantante ha rischiato la vita. E’ sopravvissuta semplicemente perché me ne sono accorto, altrimenti non ce l’avrebbe fatta’, questa la rivelazione choc del papà di Annalisa. Ma bando alle ciance, ecco di che cosa parliamo esattamente.

Annalisa, la rivelazione choc: il tragico momento avvenuto prima di Amici

Era esattamente il 2010 quando Annalisa, con lunghi capelli rossi e una frangia che a stento le faceva vedere il suo bel viso, si presentava sul palco di Amici e conquistava davvero tutti. Da quel momento, lo sappiamo benissimo, è iniziata la sua scalata al successo. Quello che, però, è successo poco tempo prima del suo ingresso, vi assicuriamo, vi lascerà senza parole. In una sua intervista al settimanale ‘Di Più’ risalente a diversi anni fa, il padre di Annalisa ha raccontato, per la prima volta in assoluto, che sua figlia, nel 2009, stava rischiando di morire. Si, avete letto proprio bene. Annalisa stava seriamente rischiando le vita. ‘Era notte, all’improvviso ho sentito un grido di aiuto e mi sono precipitato in camera sua. Annalisa stava diventando grigia e la lingua era nella sua gola, come se la stesse ingoiando’, ha raccontato papà Elvio alle pagine del settimanale. Insomma, una vera e propria rivelazione choc, da come si può leggere. Fortunatamente, è andato tutto alla grande. Dopo l’immediato intervento di suo padre, Annalisa è stata soccorsa. E ricoverata.

