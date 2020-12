Anticipazioni Grande Fratello vip, giovedì 31 dicembre 2020: clamorosi colpi di scena.

Questa sera andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip, una diretta che sarà fuori dall’ordinario, dato che festeggeremo insieme il Capodanno. La Mediaset ha così deciso di rendere la serata agli italiani, che trascorreranno in casa, davvero straordinaria. Una puntata che sarà sicuramente scoppiettante, e che stupirà i telespettatori ancora una volta. Molti gli ospiti presenti questa sera, con inaspettati ritorni, e colpi di scena clamorosi. Allora, siete pronti per scoprire cosa succederà? Resterete senza parole!

Anticipazioni Grande Fratello Vip, 31 dicembre: succederà di tutto

Una puntata sicuramente all’insegna del divertimento e della spensieratezza, il Grande Fratello Vip ha deciso così di regalarci una fantastica serata. Quest’anno, il reality sta avendo un successo incredibile, tanto che è stato deciso di apportare il prolungamento fino ad inizio febbraio. I concorrenti in casa sanno come rendere l’atmosfera davvero esilarante e avvincente. Molti sono gli scontri che ogni giorno animano i telespettatori, che si mostrano sempre più presi da ciò che accade nel programma. Questa sera, come abbiamo già anticipato, sarà una serata scoppiettante, all’insegna della musica e del divertimento. Una diretta che non vedrà i concorrenti impegnarsi nelle nomination e alle prese con l’eliminazione: ma sarà un vero e proprio show. Tenetevi pronti, perchè succederà di tutto! A quanto pare, sono molti gli ospiti che questa sera faranno ingresso in puntata. Pupo e Malgioglio animeranno l’atmosfera con le loro splendide canzoni, facendo ballare tutto lo studio e ovviamente, anche noi da casa. Ma non solo, in arrivo una band fantastica, stiamo parlando proprio di loro, i The Kolors, e un ritorno inaspettato, infatti, farà il suo ingresso Fausto leali, che come ricorderemo, è stato squalificato. Le anticipazioni dello speciale di fine anno del Grande Fratello Vip rivelano che ci saranno anche due ex concorrenti del reality, ossia Valeria Marini e Rita Rusic, che si diletteranno in un indimenticabile balletto.

Ci saranno gare di canto, ballo e sfilate tra i concorrenti che, divisi in due squadre, cercheranno di evitare di trascorrere i primi giorni del 2021 in Cucurio. Non può mancare, infine, l’oroscopo 2021 di Ada Alberti che avrà anche un contro-oroscopo sotto la guida di Tommaso Zorzi. Una puntata ricca di colpi di scena, un vero e proprio show!