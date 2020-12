In una sua recente intervista, Arisa ha raccontato dell’incredibile dramma vissuto nel passato: il racconto da brividi arriva solo ora.

È da quando ha vinto, nel lontano 2009, il Festival di Sanremo con il brano ‘Sincerità’ che Arisa cavalca la cresta dell’onda. Voce di numerosissimi successi e singoli musicali davvero incredibili, la cantante decanta di un successo davvero clamoroso. Attualmente, lo sappiamo benissimo, fa parte dei tre professori di canto di Amici 2020. E, nei prossimi mesi, sarà una delle cantanti che faranno parte della kermesse della settantunesima edizione del Festival di Sanremo. Eppure, in pochissimi sanno che, nel suo passato, la giovanissima Arisa non conta degli episodi molto felici. A raccontare ogni cosa nel suo passato è stata proprio la diretta interessata. Nel corso di una sua recentissima intervista a ‘Il Corriere della Sera’, infatti, la cantante marchigiana si è lasciata andare ad una vera e propria confessione choc. Molto probabilmente per la prima volta, infatti, l’attuale professoressa di Amici ha raccontato dell’incredibile dramma vissuto quando era soltanto una bambina. Di che cosa parliamo esattamente? Scopriamolo insieme.

Arisa, incredibile dramma: la confessione choc rivelata solo ora

Aveva esattamente ventisei anni quando Arisa, per la prima volta in assoluto, ha preso parte al Festival di Sanremo, conquistando tutti per quella che era. Da quel momento, sono passati ben undici anni, eppure, il suo successo continua ad essere davvero incredibile. Quello che in pochi sanno però è che, prima di questi anni felici, la cantante marchigiana ne ha vissuti alcuni davvero tragici. A rivelarlo, come dicevamo precedentemente, è stata proprio la diretta interessata. In una sua recente intervista a ‘Il Corriere della Sera’, infatti, l’attuale professoressa di Amici ha svelato ogni cosa nel minimo dettaglio. Non soltanto, quindi, ha ampiamente parlato degli inizi della sua carriera e di come, di punto in bianco, abbia deciso di mostrarsi per quella che è sui social, ma non ha potuto fare a meno di raccontare anche del dramma vissuto quando era soltanto una ragazzina. E, per essere ancora più precisi, di quando era una ragazzina che andava alle scuole medie. Era davvero piccola, da come si può chiaramente comprendere, eppure Arisa è stata vittima di bullismo da parte dei suoi compagni di scuola. ‘I compagni mi prendevano in giro per il naso o perché non avevo tanti vestiti’, ha iniziato a raccontare la cantante a ‘Il Corriere della Sera’. Ma credete che sia finita qui? Nient’affatto! La cantante, infatti, ha continuato a dire che i suoi compagni la chiamavano ‘pecora’ o ‘puzzolente’ soltanto perché lei, all’epoca, viveva in compagno. E perché vedevano suo padre portare a pascolare le pecore. Insomma, degli anni davvero terribili. E che, com’è giusto che sia, l’hanno fatta veramente soffrire. ‘Non ho mai voluto essere la reginetta della classe, ma almeno sentirmi integrata’, ha continuato a dire.

Insomma, degli anni, senza alcun dubbio, davvero drammatici.