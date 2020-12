Auguri di Buon Anno: le frasi più belle e originali da inviare su Whatsapp alle persone che ami.

Non sarà un Capodanno normale, quello che sta per arrivare. Come per il Natale, anche per l’ultima notte dell’anno ci saranno delle regole da rispettare, con lo scopo di evitare la diffusione del Covid. E, proprio per questo motivo, amici e parenti dovranno trovare metodi “alternativi” per sentirsi più vicini. La tecnologia, fortunatamente, ci offre tante opportunità, ma non possibile video chiamare tutti! È per questo che il metodo più immediato, ma nello stesso tempo efficace, per far sentire il nostro affetto ai nostri cari sono i messaggi. E Whatsapp è senza dubbio l’app più utilizzata per scambiare messaggi tra amici e parenti. Se siete in cerca di frasi belle ed emozionanti per augurare un buon 2021 alle persone che amate, siete nel posto giusto! Ecco qualche idea originale che fa al caso vostro!

Buon Anno: ecco alcune frasi per mandare gli auguri alle persone che amate

Manca pochissimo all’inizio di un nuovo anno e, mai come stavolta, augurare la felicità ai nostri cari è un gesto che conta tantissimo. Il 2020 è stato un anno difficile per tutti e la speranza che l 2021 sia migliore è il desiderio più grande nella notte del 31 dicembre. Cercate qualche frase per augurare un buon anno nel migliore dei modi? Non dovete far altre che scegliere quella che preferite! Ecco alcuni spunti, tra aforismi e frasi virali sul web:

“Sii sempre in guerra con i tuoi vizi, in pace con i tuoi vicini, e lascia che ogni nuovo anno ti trovi un uomo migliore”. (Benjamin Franklin)

“Salutiamo insieme questo nuovo anno, che invecchia la nostra amicizia senza invecchiare il nostro cuore! “(Victor Hugo)

“Primo proposito, rinnovabile 365 giorni all’anno: commettere errori di felicità!” (Massimo Bisotti)

“Scrivi sul tuo cuore che ogni giorno è il giorno più bello dell’anno” (Ralph Waldo Emerson)

“Il modo migliore per predire il tuo futuro è crearlo” (Abrahm Lincoln)

“Anche quest’anno è finito e lo aggiungo agli altri anni meravigliosi trascorsi insieme a te. Buon anno!” (dal web)

Frasi divertenti per iniziare l’anno col sorriso

Se invece la vostra intenzione è quella di strappare un sorriso alla persona a cui invierete il messaggio, potrete optare per una frase di auguri o semplicemente un pensiero più divertente! Quale miglior modo di iniziare l’anno se non col sorriso? Ecco alcune idee:

“Piano con gli auguri. L’ultima volta che avete detto buon anno è venuto fuori il 2020!” (Anonimo)

“Che quest’anno ci porti tanti assembramenti con le persone che amiamo! Buon 2021!” (dal web)

“Io comunque per il 2021 preferirei vedere prima il trailer” (Anonimo)

“Buoni propositi per 2021: raggiungere obbiettivi del 2020, che dovevo compiere nel 2019, che avevo promesso nel 2018 e pianificato nel 2017″(pellescura, Twitter)

“Che pigiama mettere a Capodanno?” (TristramS_, Twitter)

“Auguri a tutti quelli che per festeggiare capodanno con qualcosa di rosso indosseranno il proprio estratto conto” (Fragmentarius, Twitter)

Insomma, c’è l’imbarazzo della scelta! Non vi resta che aspettare la mezzanotte ed inviare i vostri migliori auguri a tutti coloro che amate! E buon 2021 a tutti voi!