Era la bellissima Babi di Tre metri sopra il cielo, che insieme a Step ha fatto sognare migliaia di adolescenti: com’è oggi Katy Saunders, l’attrice che la interpretava?

Ha fatto sognare migliaia di persone la storia d’amore tra Babi e Step, interpretati rispettivamente dalla splendida Katy Saunders e da Riccardo Scamarcio. Una vera e propria favola moderna, dove al posto delle zucche troviamo potenti motociclette e, alla fine, la principessa lascia il principe azzurro. Il film, uscito nel 2004, è tratto dall’omonimo libro di Federico Moccia e ha avuto un seguito altrettanto acclamato, Ho voglia di te. Quando le pellicole furono proiettate per la prima volta si scatenò una vera e propria “guerra” tra i fan che si erano divisi in due schieramenti: dalla parte di Babi o da quella di ‘Gin’, Ginevra. Ma che fine ha fatto Katy Saunders, l’attrice che ha interpretato Babi?

Com’è e cosa fa oggi Katy Saunders, l’attrice che ha interpretato Babi

La bella attrice, classe 1984, è nata in Inghilterra ed è cresciuta tra Londra e l’Italia. Dopo essersi stabilita definitivamente a Milano, Katy Saunders si è laureata alla Bocconi con indirizzo economico. Dopo Tre metri sopra il cielo, la vediamo in altre produzioni di spicco, tra cui Il Grande Torino e Che ne sarà di noi. Tornata poi a vestire i panni di Babi per Ho voglia di te, la bella interprete compare anche nella celebre pubblicità della Nespresso al fianco dell’iconico George Clooney. Katy Saunders ha preso parte, nelle vesti di guest, a diverse produzioni televisive anche straniere. Di lei, in realtà, non si sa molto: non ha un profilo Instagram o social ufficiali e, di recente, non pare abbia lavorato per il cinema o la televisione. Nei cuori dei fan, ovviamente, resterà sempre l’indimenticabile Babi Gervasi.

Avreste riconosciuto la dolce Babi in questa bellissima donna?

