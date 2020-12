Avete mai visto Isotta, la sorella di Benedetta Mazza? La somiglianza tra le due ragazze è davvero incredibile, resterete sbalorditi.

La maggior parte di voi la ricorderà al GF Vip 3, quando partecipò all’edizione 2018 del reality facendosi apprezzare dal pubblico soprattutto per la sua dolcezza. Alta, bionda, occhi chiari e fisico statuario, Benedetta Mazza è stata una modella: dopo aver terminato il liceo scientifico, è diventata Miss Parma, poi ha conquistato il titolo di Miss Emilia fino ad arrivare quinta a Miss italia 2008. Benedetta si è poi cimentata anche nel ruolo di attrice entrando a far parte del cast del film di Federico Moccia Amore 14. Da settembre 2009 a giugno 2011 è stata una delle professoresse de L’eredità su Rai 1, insomma la carriera di Benedetta Mazza nonostante la sua giovane età è già ricca di soddisfazioni. Sapevate che l’ex modella ha una sorella più piccola bella come lei?

Segui anche la nostra pagina Instagram——>>clicca qui

Benedetta Mazza, spunta la foto con la sorella Isotta

Seguitissima su Instagram, la Mazza è solita condividere con i suoi follower scatti della sua vita quotidiana e del suo lavoro. Tra tutte le bellissime immagini postate sul suo profilo, impossibile non notare la bellezza della foto che la ritrae con la sorella Isotta nel giorno della laurea di quest’ultima. Le due ragazze sono davvero molto affezionate, come mostra la gioia dell’attrice che abbraccia la sorella in uno dei suoi giorni più importanti della sua vita. Isotta ha 25 anni ed è stupenda: anche i suoi scatti su Instagram mostrano il suo viso incantevole e il suo invidiabile fisico. E’ praticamente il ritratto della sorella, l’unica differenza la fanno i capelli più scuri.

Che dire, complimenti all’ex gieffina e ad Isotta. In bocca al lupo per tutti i loro progetti.