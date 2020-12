Capodanno, tre outfit glamour e comodissimi per iniziare l’anno in grande stile: cosa non deve mancare assolutamente nel vostro outfit

Capodanno ormai è arrivato e nonostante l’anno particolarmente difficile che ci apprestiamo a lasciarci alle spalle, e la mancanza dei nostri amici e parenti, vogliamo comunque festeggiare bene. Sentirsi belle e soprattutto affascinanti con semplicità, è un po’ il vezzo di tutte le donne e quest’anno che festeggiamo in casa solo con i parenti conviventi, non possiamo sfoggiare look da gran galà. Ma non preoccupatevi, il 1 gennaio deve iniziare nel migliore dei modi e con i migliori auspici. Ecco perché anche se siamo in casa da sole con le nostre famiglie, sono assolutamente banditi i pigiami. Vada per le tute, ma solo nel caso specificato sotto! Attente agli scivoloni di stile e ricordatevi che tutto ciò che fate, tutti i vostri preparativi, sono soprattutto per sentirvi belle. Per passare davanti allo specchio e dirvi da sole, “Ma quanto sono bella!”. Piacetevi di più, amatevi di più, voletevi bene, rispettatevi, già dalle piccole cose. Perché se non vi rispettate voi, non lo faranno neanche gli altri. Passerete tutta la vita nel vostro corpo, non è il momento giusto per sprecare tempo ad odiarlo, la vita è solamente una e dovete godervela.

Capodanno, tre outfit glamour per iniziare l’anno: cosa non deve mancare assolutamente

Ci sono tre outfit che non possono assolutamente mancare per dare il benvenuto a questo nuovo anno nel migliore dei modi. Sappiamo bene che il 1 gennaio, così come il 31 dicembre, si mangia, si beve, si sta tranquilli, quest’anno più che mai! E cosa c’è di meglio che farsi belle, ma con comodità? Nulla probabilmente. Per prima cosa abbiamo detto addio ai pigiami, quindi vediamo tre idee pratiche per essere glamour e comodissime

Urban chic: La tuta si fa capo da festa. Abbinate un bel pantalone felpato e comodo ad un dolcevita o a una camicia in cotone morbido con un maxi cardigan. Sarete super, super comode, caldissime e soprattutto alla moda. Abbinate orecchini importanti o una collana Classico: vestitino morbido con taglio sotto al seno morbido sulla pancia e sui fianchi. Abbinatelo a stivali bassi o a stivaletti imbottiti, in modo da stare comode e super glamour. Non dimenticate un bel maxi cardigan. Per le più audaci aggiungete un cinturino morbido in vita da indossare sopra il cardigan Moderno: mixate due stili, come per la tuta, solo che stavolta utilizzate un leggins o un pantalone di pelle, da abbinare con un maxipull molto lavorato e importante. Scarpe basse, un filo di trucco e un paio di orecchini vistosi. Vedrete che splenderete!

E ricordatevi: Dovete indossare qualcosa di nuovo per buon auspicio!