Tutto pronto per il discorso di fine anno del Presidente Sergio Mattarella: ecco a che ora andrà in onda e dove possiamo vederlo

Come ogni anno, anche quest’anno, anzi, soprattutto quest’anno ci sarà il discorso del Presidente Sergio Mattarella. È stato un anno difficile, troppo. Un anno contraddistinto dalla pandemia di Coronavirus. L’Italia è tra i paesi colpiti dall’ondata di Covid-19. Attualmente, il nostro paese è alle prese con la seconda ondata. Dopo la ‘tregua estiva’, infatti, il virus è tornato ad essere letale e soprattutto fortemente contagioso. L’anno però si chiude con una fievole ma significativa speranza: dal 27 dicembre è arrivato in Europa, e in Italia, il vaccino prodotto dalle aziende farmaceutiche Pfizer e BioNtech. Il vaccino rappresenta l’unica arma per porre fine alla pandemia di Coronavirus. In Italia saranno vaccinati prima gli operatori sanitari, poi le persone anziane e con patologie, infine tutti gli altri. Entro l’estate si stima di poter vaccinare la maggior parte della popolazione. Il vaccino non è obbligatorio ma vivamente consigliato.

Discorso di fine anno del Presidente Mattarella: a che ora e dove vederlo

Questa sera, come consueto per la fine di ogni anno, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella parlerà agli italiani dal Palazzo del Quirinale. Sarà possibile seguire il discorso di fine anno del Presidente in tv, visto che sarà trasmesso a reti unificate in tutta Italia. Gli italiani potranno dunque seguire il discorso sia sui canali Rai che Mediaset. L’appuntamento col messaggio di fine anno del Capo dello stato è questa sera alle 20.30. Facile ipotizzare quali saranno i principali temi che il presidente della Repubblica affronterà durante il tradizionale discorso di fine anno in diretta tv. Si parlerà sicuramente della pandemia di Coronavirus, che ha contrassegnato l’anno che volge al termine, della crisi economica in cui versa il paese e che sicuramente si ripercuoterà anche sul 2021, ma si parlerà anche di vaccino e probabilmente il Presidente esorterà tutti gli italiani ad avere fiducia nella scienza.

Siamo sicuri che ogni italiano alle 20:30 si fermerà ed ascolterà il discorso di fine anno del Presidente Sergio Mattarella. Ricordiamo che questo sarà il suo sesto discorso dal Palazzo del Quirinale, essendosi egli insediato il 3 febbraio del 2015. Questo, però, sarà sicuramente il più atteso. A memoria d’uomo, infatti, non si ricorda un anno così tragico. La speranza è che il 2021 possa portarci maggiore serenità, spensieratezza e soprattutto salute.