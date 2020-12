Una perdita terribile per Umberto Tozzi: “Ci ritroveremo su un palco in Paradiso”, un addio pieno di dolore.

Amatissimo Cantautore e chitarrista, Umberto Tozzi è un artista dal talento straordinario, che ha calcato tantissimi palchi, ottenendo un successo tanto grande quanto tutto meritato. Con ben 80 milioni di copie vendute, è tra gli artisti italiani che hanno venduto il maggior numero di dischi. La sua passione per la musica è sorta quando ancora era giovanissimo, a 13-14 anni ha cominciato a suonare la chitarra nella sala prove dell’oratorio della chiesa, ma soltanto l’anno dopo ci sono state le prime vere esperienze musicali, nel 1967, come chitarrista della band del fratello maggiore Franco. L’incontro nel 1975 con il musicista e produttore Giancarlo Bigazzi diede inizio ad un duraturo sodalizio pieno di successi. E’ da quel momento che comincia ad essere pienamente conosciuto, raggiungendo una notorietà non solo in Italia. Nel 1987, Tozzi si è presentato al Festival Di Sanremo, con il brano Si può dare di più, cantato insieme a Gianni Morandi ed Enrico Ruggeri, conquistando il primo posto. L’artista rappresenta oggi uno dei cantautori più apprezzati del panorama musicale italiano, con la sua voce continua da anni a conquistare il pubblico. Umberto è molto seguito, e anche sui social i suoi follower sono molto attenti. Proprio qui, andando indietro con gli anni, è apparso un doloroso post che ha commosso tutti: “Ci ritroveremo su un palco in Paradiso”.

Umberto Tozzi, il doloroso post: un addio commovente e straziante

Come abbiamo anticipato, Umberto Tozzi è amatissimo dal pubblico, il tutto dovuto al suo incantevole talento. Ha alle spalle una lunga carriera, fatta di tanti successi raggiunti grazie ad impegno e sacrificio. Sui social, Tozzi è molto seguito, e proprio sul suo profilo instagram è avvezzo spesso a pubblicare immagini che lo rappresentano, o condividere meravigliosi post. L’artista, qualche anno fa, ha perso il suo amato amico, e ha voluto, al tempo, così ricordarlo: “Caro Joe, solo io, Mao, Fortu, e Gianfra, sappiamo quanti momenti di gloria abbiamo vissuto. Gli altri non sanno quanto tu sia stato il nostro faro guida. Sei sempre stato l’unico Navighetor in tutti i viaggi che abbiamo fatto insieme. Tante ne avrei da ricordare. Ti ho sempre voluto bene… starai sicuramente meglio dove sei, lasciando a noi il compito di piangere. Ci ritroveremo su un palco in Paradiso Joe, tienimi un posto come chitarrista“. Un ultimo saluto pieno di dolore, in cui il cantautore ha voluto così ricordare il suo amico.

Un brutto momento del passato che sicuramente ha segnato completamente la vita del chitarrista, privato di una delle persone che hanno fatto parte del suo fantastico viaggio. Proprio con queste parole tanto forti e strazianti che Tozzi ha dato il suo doloroso addio.