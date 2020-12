Ha lavorato con dei mostri sacri della tv come Mike Bongiorno, in questa foto la vediamo da bambina, ad appena sei anni: avete capito chi è?

Grandi occhi chiari ed espressione da furbetta: vi assicuriamo che il personaggio di cui stiamo per parlarvi non è cambiato poi molto da quando è stata scattata questa foto. Qui aveva appena sei anni, oggi ne ha 52 e per molto tempo è stata un volto molto amato della tv italiana: è stata infatti valletta di varie trasmissioni durante gli anni ’90 e 2000, velina di Striscia la Notizia e concorrente nel 2004 de L’Isola dei Famosi. Nonostante la sua decisione di qualche anno fa di lasciare il mondo dello spettacolo, è rimasta nel cuore di molti. Riuscite a capire di chi si tratta?

Una showgirl molto amata in tv, chi è la bambina in foto

Oltre agli indizi che vi abbiamo dato sin qui, aggiungiamo che l’ex showgirl in questione non è italiana. A questo punto, per molti di voi non ci saranno più dubbi: si tratta di Ana Laura Ribas che, in un’intervista a FQ Magazine di qualche tempo fa, raccontò di aver capito che la tv non era più il suo mondo e che da circa sei anni lavora in un’agenzia di digital e con diversi brand di lusso. Ana Laura ha confessato di non rispecchiarsi più nel ruolo di opinionista nei programmi tv e che, aiutata dal compagno Marco Uzzo, ha scelto di lanciarsi in questa nuova avventura professionale. Come potete constatare da questa foto tratta dal suo profilo Instagram, la Ribas ha conservato lo sguardo furbetto di quando era bambina e i lineamenti del viso sono molto simili a come l’abbiamo conosciuta.

Chissà che Ana Laura non ritorni presto in tv, ritrovarla sarebbe una sorpresa piacevole per tanti.