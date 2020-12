I film perfetti per le festività di Natale: la lista dei più quotati, c’è anche la famosissima serie che ha fatto innamorare i telespettatori: non potete perderveli.

Quest’anno il Natale è stato decisamente diverso dal solito, a causa dell’emergenza sanitaria che il nostro Paese, ma anche il resto del mondo, sta attraversando. Proprio per questo, il Governo ha emanato nuove restrizioni, che prevedono una zona rossa nei giorni festivi, ma anche prefestivi. Questo ha portato all’emanazione di varie deroghe, con il coprifuoco stabilito alle 22. Festività passate a casa: e quindi ci chiediamo, qual è il modo migliore di trascorrere i giorni natalizi? Beh, ma sicuramente guardando un bellissimo film di Natale. A tal proposito, ecco una lista dei film più quotati, non potete certamente perderveli.

I film da vedere durante le festività di Natale: ecco quali sono i più visti e i più trasmessi

Abbiamo trascorso la vigilia e il giorno di Natale tra cenoni e pranzi, qualcuno trascorrendo le ore tra conversazioni e programmi tv, altri guardando un bellissimo film trasmesso. Proprio a tal proposito, abbiamo raccolto alcuni dei migliori film da guardare durante le festività natalizie, e vi anticipiamo, sono tutti meravigliosi. Tutte le pellicole di Natale sono bellissime, qui vi riportiamo i più quotati.

-Decisamente, troviamo il film uscito nel 1990, Mamma ho perso l’aereo: Il piccolo Kevin viene lasciato in casa da solo a Natale, dopo aver perso l’aereo che doveva portarlo insieme alla sua famiglia in vacanza. Trovatosi senza compagnia, deve difendere la casa che viene attaccata da due malintenzionati che vogliono entrare. Tutta la storia è percorsa da risate e schiamazzi per gli aneddoti accaduti.

–Il Grich: film del 2000, la protagonista è Cindy Lou, una bambina che vive nel paese di Chinonso e, in prossimità dei festeggiamenti per l’arrivo del Natale, convince il sindaco del paesino ad invitare il Grinch, un malvagio essere fantastico, che in seguito, cercherà di fare di tutto per mandare all’aria il sogno di tanti bambini.

–Santa Clause: Scott è un padre divorziato che ha in custodia il figlio durante la notte di Natale. Per uno sfortunato caso uccide un uomo vestito da Babbo Natale; per questo viene trasportato magicamente al Polo Nord, dove scopre di dover prendere il posto dell’originale Babbo Natale.

–Love Actually: film con il bellissimo Hugh Grant. Nella città di Londra si intrecciano le storie di vari personaggi, per raccontare la complessità dei rapporti umani e dell’amore, in un’atmosfera tutta natalizia.

–La passione di Cristo: uscito nel 2004, percorre le ultime ore di vita di Gesù, dall’orto degli ulivi, all’arresto e poi la condanna, fino alla crocifissione. Uno dei film considerati più belli e forti, che ha visto come attore protagonista il grandissimo Jim Cavizel.

-Tra le pellicole più trasmesse nei giorni festivi, non possiamo non citare Fantaghirò: una miniserie che vede protagonista Alessandra Martines, nel ruolo di Fantaghirò, una giovane combattiva figlia di un re. La donna intreccia una storia d’amore con il rivale, il bellissimo Romualdo, il tutto toccato da magie e scontri inaspettati.

Questi sono solo alcuni, ma certamente sono tantissimi i film che durante le festività di Natale, gli italiani amano guardare, un modo per allietare le giornate con un po’ di spontaneità e leggerezza, che proprio di questi tempi è necessario.