In una sua intervista a Verissimo, Gianni Morandi ha raccontato di un incredibile dramma vissuto nel passato: la confessione è ‘choc’.

Cantante ed attore di successo, Gianni Morandi gode di un successo davvero impressionante. Il suo debutto nel mondo discografico, lo sappiamo benissimo, è avvenuto nel lontano del 1964. E, da quel momento, non si è mai più fermato. Sono passati, infatti, esattamente cinquantasei anni dal suo esordio, eppure il il cantante bolognese continua ad essere uno dei personaggi più influenti della musica italiana. In pochissimi, però, conoscono questo inedito lato della sua vita. E, soprattutto, del suo passato. A raccontarlo, molto probabilmente per la prima volta, è stato proprio il diretto interessato in una sua intervista a ‘Verissimo’. Era esattamente il il 12 Ottobre 2019 quando, in previsione dell’inizio della terza stagione de ‘L’isola di Pietro’, il simpaticissimo attore si è svelato senza troppi filtri. Cosa ha rivelato di così tanto inedito? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, vi anticipiamo, si tratta di un vero e proprio dramma. Scopriamo insieme ogni cosa.

Gianni Morandi, doloroso dramma: l’ha detto soltanto adesso

Gianni Morandi è un personaggio pubblico molto amato ed affermato, eppure non tutti conoscono questo vero e proprio dramma vissuto nel suo passato. A raccontare ogni cosa, come dicevamo precedentemente, è stato proprio il diretto interessato in una sua intervista a ‘Verissimo’. È proprio alla padrona di casa Silvia Toffanin che il famoso cantante, molto probabilmente per la prima volta, ha raccontato di aver perso una figlia. Un evento, da come si può chiaramente comprendere, davvero doloroso. E che, soprattutto, è avvenuto tanti anni fa. Attualmente è padre di tre splendidi figli, ‘due sono abbastanza grandicelli’, eppure, alla colonna portante dello show del Sabato pomeriggio, il cantante ha raccontato del tragico episodio vissuto durante il suo matrimonio. Prima ancora di Anna, con la quale condivide ben 25 anni d’amore, infatti, il buon Morandi era sposato con Laura. Una storia d’amore che, però, non andò a buon finire. E che, soprattutto, fu devastato da questo tragico momento. ‘Era nata una bambina, la mia prima figlia, che morì subito dopo’, ha raccontato il cantante.

Insomma, un vero e proprio dramma. E che, com’è giusto che sia, ha lasciato tutti senza parole. In primis, Silvia Toffanin.