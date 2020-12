Famoso grazie alla ‘lite’ tra Bugo e Morgan a Sanremo 2020, Gilles Rocca ha recitato in passato in varie fiction: sapete quali?

Vincitore dell’ultima edizione di Ballando con le stelle insieme alla maestra Lucrezia Lando, dall’inizio del 2020 Gilles Rocca è ormai un volto noto della tv. L’esplosione della sua fama è avvenuta durante la scorsa edizione del Festival di Sanremo e precisamente in occasione della ‘lite’ sul palco tra Bugo e Morgan. Ma andiamo con ordine: lavorando come fonico per la ditta della sua famiglia, Gilles si trovava dietro le quinte della manifestazione. Proprio mentre si cercava di capire cosa stesse accadendo tra Bugo e Morgan, la foto di Gilles scattata da un telespettatore divenne virale. Data la bellezza del 37enne romano, l’immagine fece scalpore in rete e il suo seguito su Instagram crebbe in poche ore di migliaia e migliaia di follower. Da allora la sua popolarità è andata via via crescendo, ma non tutti sanno che Gilles era già un attore e che ha partecipato a diverse fiction. Vi sveliamo quali.

Gilles Rocca, tutte le fiction a cui ha preso parte

Dopo aver cercato di fare carriera nel calcio arrivando a giocare per quattro anni nella Lazio, a 21 anni Rocca è costretto a lasciare lo sport per un brutto infortunio. Decide quindi di tentare la fortuna come attore e ottiene una parte nella fiction Carabinieri, accanto ad Alessia Marcuzzi e Luca Argentero. Inoltre, lo abbiamo visto ne I Cesaroni, Distretto di polizia, Don Matteo insieme a Nino Frassica, ecc. Non solo fiction ma anche film nel curriculum del vincitore di Ballando con le stelle 2020, con un ruolo in “Tre tocchi” di Marco Risi. Il bellissimo fonico ha anche scritto e diretto dei cortometraggi, tra cui “Metamorfosi” che tratta il tema della violenza sulle donne e che oggi è un documento ufficiale del Ministro degli Interni.

E voi ricordavate Gilles in qualcuna di queste fiction?