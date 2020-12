Piccolo imprevisto sui social per la modella e influencer Giulia De Lellis: “Mi stavo ammazzando”, ecco cos’è successo

Giulia De Lellis è una delle influencer più amate e seguite sui social network. La romana ha costruito il suo successo grazie alla trasmissione televisiva Uomini e Donne, dove ha partecipato nelle vesti di corteggiatrice. La De Lellis in quell’occasione è riuscita a conquistare il cuore del tronista, Andrea Damante, uscendo con lui dal programma. La loro storia ha fatto appassionare migliaia e migliaia di fan. Tra i due, però, non c’è stato, il lieto fine: dopo lunghi tira e molla, infatti, Giulia e Andrea hanno deciso di lasciarsi definitivamente. Oggi tra i due c’è un bel legame di amicizia e insieme condividono un piccolo cagnolino di nome Tommaso.

Giulia De Lellis, imprevisto sui social: cos’è successo

Giulia è una delle influencer più seguite sui social network, in particolare su Instagram, dove conta oltre quattro milioni e mezzo di seguaci. Il suo fanclub è soprannominato Le bimbe e negli anni sono divenute famose, soprattutto in televisione. La De Lellis tiene aggiornate le sue bimbe attraverso le stories del popolare social network, dove ogni giorno pubblica foto e video. Oggi, ad esempio, ha raccontato come sta trascorrendo questo ultimi giorno del 2020 e soprattutto cosa farà stasera.

Mentre raccontava ai suoi fan cosa farà a Capodanno, Giulia De Lellis è incorsa in un imprevisto. La modella e influencer romana, infatti, stava camminando sulla neve ed è inciampata. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne stava raccontando quanto questo 2020 sia stato sfortunato ed ha aggiunto: “Stavo quasi per parlare bene di questo 2020 e mi stavo per ammazzare“. Un siparietto rivelatosi poi divertente, ma per qualche secondo ha messo paura alla modella e influencer.