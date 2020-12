J-Ax è un famosissimo rapper, ma siete curiosi di conoscere i suoi anni? Vi assicuriamo: quando lo scoprirete, resterete senza parole.

Dite la verità: chi di voi non ha mai cantato a squarciagola le sue canzoni? Decisamente da nessuno, ne siamo sicuro. Perché, diciamoci la verità, la forza di J-Ax è proprio questa: far cantare e divertire ciascuno di noi. Il suo debutto nel mondo della musica, come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, è avvenuto negli anni ’90. Ed, esattamente, nel 1992. Ed è proprio da quel preciso momento che Alessandro Aleotti, questo è il suo vero nome, non si è mai più fermato. Voce di tantissimi singoli musicali di successo, ma anche attore, doppiatore, scrittore ed attore, il giovane J-Ax decanta di una carriera alle spalle davvero incredibile. Ebbene, ma cosa sappiamo di lui? O, per meglio dire, quanti anni ha? Se, come dicevamo precedentemente, il suo debutto nel mondo della musica è avvenuto intorno agli inizi degli anni ’90, quanti anni ha esattamente adesso? Siete proprio curiosi di saperlo? Ovviamente, com’è nostro solito fare, vi racconteremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Vi anticipiamo che, senza alcun dubbio, anche voi, così come noi, resterete senza parole. Vi abbiamo incuriosito abbastanza? Bando alle ciance, ecco di che cosa parliamo!

Quanti anni ha esattamente J-Ax? Non tutti lo immaginano

Recentemente l’abbiamo visto a ‘All Together Now’ con Anna Tatangelo, Francesco Renga e Rita Pavone e, tra pochissime ore, all’Anno che Verrà con Amadeus per festeggiare l’arrivo di un nuovo anno, ma vi siete mai chiesti quanti anni abbia J-Ax? Beh, senza alcun dubbio, si! Il suo debutto nel mondo della musica, come dicevamo precedentemente, è arrivato intorno al 1992. E, da quel momento, non si è mai più fermato. Ma quanti anni ha esattamente il giovanissimo Alessandro Aleotti? Siete proprio curiosi di saperlo? Ovviamente, vi diremo ogni cosa. Anche se, vi anticipiamo, resterete letteralmente sbalorditi? Perché? Beh, la risposta è davvero semplice: il simpaticissimo J-Ax dimostra molti anni in meno rispetto a quelli che ha anagraficamente. Bando alle ciance, ecco cosa occorre sapere! Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che Alessandro Aleotti sia nato a Milano il 5 Agosto del 1972. Si, avete letto proprio bene. J-Ax ha esattamente 48 anni. Ve lo sareste mai aspettato?

La drammatica confessione a Verissimo

L’anno che sta per concludersi, lo sappiamo benissimo, non è stato assolutamente facile. Vedere stravolgere le nostre vite e le nostre abitudini e, soprattutto, fare i conti con un nemico invisibile che ha provocato delle conseguenze gravissime, ha letteralmente spiazzato tutti. In primis, il famoso J-Ax. Che, in una recente intervista a ‘Verissimo’, ha confessato di aver sofferto di depressione.

‘Una depressione ‘light’ perché non ho dovuto ricorrere a farmaci per uscirne’, ha detto J-Ax a Silvia Toffanin per raccontare il suo dramma causato dal lockdown.