Lory Del Santo ai microfoni di ‘Oggi è un altro giorno’ su Rai 1, ha svelato retroscena inaspettati sulla sua difficile infanzia.

E’ stata un’icona degli anni ’80 e tuttora è amatissima: dai tempi di Drive In ad oggi, Lory Del Santo è rimasta nel cuore del pubblico che ne apprezza l’indubbia bellezza ma soprattutto l’incredibile forza d’animo. Un forza che le è servita in più di un’occasione nel corso della sua vita, straordinaria ma anche tanto complicata. Ricorderete tutti il dramma che ha attraversato l’attrice quando il suo primo figlio Conor, nato dalla relazione col cantante Eric Capton, morì precipitando da un grattacielo di New York all’inizio degli Novanta. Un dramma che segnò irrimediabilmente la vita di Lory nonostante lei cerchi di mostrare a tutti il suo lato più solare e spensierato. Come se non fosse stato sufficiente, due anni fa il suo secondogenito, Loren, si è tolto la vita. C’è però ancora un lato drammatico nella vita della Del Santo che riguarda la sua infanzia e del quale la showgirl ha parlato giorni fa in un’intervista a ‘Oggi è un altro giorno’ su Rai 1. Vediamo cosa ha rivelato.

Lory Del Santo, il retroscena sulla sua infanzia che non tutti conoscono

A quanto pare, anche l’infanzia di Lory non è stata delle più generose: “La casa dove abitavano i miei genitori non aveva riscaldamento, non era ancora adatta ad essere abitata”, ha raccontato a Serena Bortone. Una casa povera, dove mancavano perfino i vetri alle finestre. Per questo, la regista di ‘The Lady’ è nata in una stalla. “Non importa da dove si parte, ma dove si arriva. Il mio destino era segnato” – ha detto l’attrice. Suo padre poi è morto in un incidente stradale quando Lory aveva solo 3 anni e sua sorella solo pochi mesi. La madre, rimasta sola, senza istruzione e in difficili condizioni economiche, ha dovuto lavorare per poter andare avanti: per questa ragione, Lory da bambina è stata molto tempo presso un istituto di suore. Ha poi raccontato di essersi impegnata moltissimo nello studio proprio per non deludere la madre che dava molta importanza a questo aspetto, visto quello che le era capitato.

Una vita davvero complicata fin dall’infanzia quella di Lory, che forse proprio grazie alle difficoltà affrontate è riuscita a diventare così forte.