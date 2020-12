Dal 13 gennaio la vedremo nella fiction Made in Italy: scopriamo chi è Greta Ferro, la giovanissima attrice della serie tv targata Mediaset.

In arrivo su Canale 5 la nuova fiction “Made in Italy” sulla moda Anni ’70. Accanto a Marco Bocci, Claudia Pandolfi, Raoul Bova ed altri grandi nomi, troveremo lei, la giovanissima attrice abruzzese Greta Ferro. Una grande produzione, per la cui realizzazione le più importanti case di moda italiane come Armani, Fiorucci, Krizia, Missoni e Valentino hanno aperto i propri archivi. Scopriamo quindi un po’ di più di Greta, di cui avremo presto occasione di ammirare l’incredibile talento.

Segui anche la nostra pagina Instagram—->>clicca qui

Greta Ferro, dettagli e curiosità sulla protagonista di Made In Italy

Nata nel 1995 a Vasto, in Abruzzo, dal papà amministratore delegato del pastificio “La Molisana” e dalla mamma docente universitaria, Greta Ferro ha studiato al liceo classico e dopo il diploma è andata a vivere per un anno in Cina. Dopo aver frequentato l’Università Bocconi di Milano, si è laureata in Economia nel 2017. Dopo la laurea è diventata una modella per due importanti agenzie, la Why Not Models e Volver Actor. Nel 2018 l’abbiamo vista al Festival del cinema di Venezia in occasione della promozione del film “A Star Is Born” di Lady Gaga e Bradley Cooper. Inoltre ha prestato il suo volto per la campagna eyewear di D&G e per Luxottica. Ha posato anche per varie riviste di moda, come Gioia e Style.

Attendiamo allora di vedere all’opera la bellissima Greta nel suo esordio in tv: non dimenticate l’appuntamento con Made in Italy dal 13 gennaio su Canale 5.