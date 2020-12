L’iconica Maria De Filippi, conduttrice amatissima dal pubblico italiano, ha fatto una rivelazione impensabile: “Mi ha sparato”, l’episodio incredibile

Maria De Filippi è una delle conduttrici più celebri e apprezzate del panorama televisivo italiano, considerata una delle regine del piccolo schermo. I suoi programmi sono sempre una garanzia per il pubblico e, presto, la rivedremo al timone di C’è posta per te. Qualche sera fa, invece, è stata ospite del GF Vip, dove è intervenuta per parlare a cuore aperto con Tommaso Zorzi. Celebre è stata l’intervista in cui Maria De Filippi ha confessato di aver rubato, nella sua adolescenza, un pezzo d’argenteria per un motivo molto particolare. Eppure, le sorprese che riguardano il suo passato sembrano non finire mai: “Mi ha sparato” ha rivelato Maria De Filippi, lasciando i fan senza parole. Ecco tutti i dettagli.

“Mi ha sparato”, l’incredibile rivelazione di Maria De Filippi

A rivelarle lo straordinario episodio è la stessa conduttrice, ospite a Che tempo che fa da Fabio Fazio. Dopo aver ripercorso la sua vita e carriera, raccontando qualche aneddoto su quanto accade nel corso della registrazione di Uomini e Donne, Maria De Filippi ha confessato l’evento impensabile. Protagonista della vicenda sono la conduttrice e suo fratello maggiore. “Per me, era un mito e la sua stanza rappresentava il paradiso, quindi ogni volta che ci entravo mi sembrava di vivere un sogno” ha spiegato. ” Bussavo continuamente alla porta e lui mi diceva di non entrare, l’ho fatto e mi ha sparato” ha rivelato, spiegando di aver ancora il ‘buco’ sulla fronte. Si trattava, pare, di un fucile ad aria compressa. “Mi ha sparato con una Diana 16. Un fucile” afferma Maria De Filippi, aggiungendo di essere stata colpita in fronte da un pallino.

Un retroscena davvero incredibile quello rivelato da Maria De Filippi, non siete d’accordo anche voi?

