Maria Teresa Ruta è una concorrente del GF Vip, ma ha già vinto un reality: ecco quale e quando ha trionfato in tv.

Il Grande Fratello Vip 5 è un vero successo. L’edizione attuale del reality show di Canale 5 sta appassionando sempre più persone, che giorno dopo giorno seguono le avventure dei vipponi. Merito soprattutto del cast super stellare messo su da Alfonso Signorini, per la seconda volta consecutiva al timone del reality. Un cast in cui c’è anche lei, Maria Teresa Ruta, una vera e propria regina della casa. Tra pulizie e cucina, Maria Teresa è un po’ la “padrona” di casa e la mamma di tutti: il suo sostegno per i concorrenti in difficoltà è immancabile. Nonostante questo, la Ruta è stata la concorrente più nominata di questa edizione: ben 18 nomination, tutte superate, un vero e proprio record per la trasmissione. Riuscirà la Ruta a superare altri televoti ed approdare in finale? Non sarebbe la prima volta per lei! La conduttrice, infatti, ha vinto un reality proprio qualche anno fa! Ecco quale.

Maria Teresa Ruta è al GF Vip, ma ha già vinto un reality nel 2018: ve lo ricordate?

Maria Teresa Ruta è una delle concorrenti più amate di questa edizione del Gf VIP. Inizialmente in coppia con la figlia Guenda Goria, Maria Teresa ha poi proseguito il percorso come concorrente singola. Un percorso in cui ha superato ben 18 nomination: la conduttrice è una dei vipponi preferiti dal pubblico. E questo lo abbiamo visto anche nel 2018, quando la Ruta ha trionfato in un altro reality a cui ha partecipato. Ve lo ricordate? Parliamo di Pechino Express, dove Maria Teresa ha partecipato con l’amica Patrizia Rossetti, formando la coppia de Le signore della Tv. Una vittoria super emozionante per le concorrenti, che hanno battuto in finale la copppia de Le mannequin, Linda Morselli e Rachele Fogar, e quella de Gli Scoppiati, Fabrizio Colica e Tommy Cuti.

Insomma, Maria Teresa ha già dato prova di essere una che non molla affatto. Riuscirà ad arrivare in fondo anche a questa avventura del Grande Fratello Vip? Se continua così, crediamo proprio di si! E voi, state seguendo questa edizione del reality show? Chi sono i vostri vipponi preferiti che vorreste vedere in finale?