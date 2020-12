Problemi di salute per Papa Francesco, il pontefice salta il Te Deum e la messa di Capodanno: ecco le sue condizioni

Nell’ultimo giorno di questo terribile anno, Jorge Maria Bergoglio, Papa Francesco, accusa problemi di salute. Il pontefice è stato costretto a rivedere la lista degli impegni. Saltano gli appuntamenti di questa sera e di domani. Non saranno presieduti dal pontefice, dunque, il Te Deum e la messa di Capodanno.

Papa Francesco, problemi di salute: come sta

Come se non bastasse, anche Papa Francesco accusa problemi di salute in questo terribile anno che volge al termine. Il portavoce del pontefice, attraverso una nota ufficiale, ha comunicato: “A causa di una dolorosa sciatalgia le celebrazioni di questa sera e di domani mattina presso l’Altare della Cattedra della Basilica Vaticana non saranno presiedute dal Santo Padre Francesco”. Il Santo Padre, dunque, è stato colto da una dolorosa sciatalgia, che gli impedirà di celebrare I Primi Vespri e il Te Deum e la messa di Capodanno. Gli appuntamenti non saranno assolutamente rinviati. Al posto del pontefice infatti – informa il portavoce – ci sarà il cardinale Giovanni Battista Re, decano del Collegio Cardinalizio, mentre per quanto riguarda la messa di domani ci sarà il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato. Il Te Deum è previsto nel pomeriggio di oggi alle 17 mentre la Messa per la Giornata mondiale per la pace sarà celebrata domani alle 10 e alle 12.

Nonostante i problemi di salute che l’hanno attaccato in questo ultimo giorno del 2020, Papa Francesco non rinuncia alla recita dell’Angelus. Il portavoce italiano, infatti, comunica: “Domani Papa Francesco guiderà comunque la recita dell’Angelus dalla Biblioteca del Palazzo Apostolico, come previsto”. Il Papa, però, non si affaccerà dalla finestra, come succede di consueto.