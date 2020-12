Piero Pelù è un famosissimo ed amatissimo cantante, ma conoscete sua moglie e le sue figlie? Il fiorentino decanta una famiglia numerosa.

Non ha assolutamente bisogno di presentazioni, Piero Pelù. Con all’attivo ben dieci album pubblicati, il musicista fiorentino decanta di una vita professionale ed artistica davvero molto ricca. È, infatti, da quando ha fatto il suo esordio musicale, nel 1980, che il buon Pelù non si è mai più fermato. Dapprima come componente del famoso gruppo ‘Litfiba’ e poi come solista, quindi, la carriera di Piero è davvero da invidiare. Cosa sappiamo, però, della sua vita privata? Beh, anche in questo caso, il buon Pelù si è dato parecchio da fare. Attualmente è felicemente sposato, è vero. Nel suo passato, però, il cantautore fiorentino conta diverse importanti relazioni. A che cosa facciamo riferimento in particolare? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. E, com’è nostro solito fare, vi diremo esattamente chi è la sua attuale moglie. E chi sono, poi, le sue tre figlie, nate da due relazioni precedenti. Siete pronti? Allacciate le cinture e scopriamo insieme ogni cosa.

Chi sono la moglie e le figlie di Piero Pelù?

Se da una parte, come dicevamo precedentemente, Piero Pelù decanta di una vita professionale ed artistica ricca di intramontabili successi, dall’altra anche la sua vita sentimentale non è affatto da meno. Felicemente sposato, dal 2019, con Gianna Fratta, una direttrice d’orchestra e famosissima pianista, nel suo passato il cantautore fiorentino vanta due relazioni importanti dalle quali, tra l’altro, sono nate tre splendide figlie. Ecco, ma cosa sappiamo esattamente di loro? Procediamo con ordine. Come dicevamo precedentemente, Piero e Gianna sono diventati marito e moglie, a Firenze, nel Settembre scorso dopo ben tre anni di relazione. Per quanto riguarda le sue figlie, invece, sappiamo che la sua primogenita Greta è nata nel 1990. E, recentemente, lo ha reso nonno del piccolo Rocco. E che la sua secondogenita, di nome Linda, è nata nel 1995. Entrambe sono nate dalla relazione con Rossella, un’attrice incontrata nel 1990, della quale si era perdutamente innamorato. E con cui condivide un lungo amore. Dopo la fine di questo matrimonio, però, il buon Piero si lega alla musicista Antonella Bundo. E, nel 2004, nasce la terzogenita Zoe.

Insomma, una famiglia numerosa. E, soprattutto, di tutte donne. Che splendida cosa, no?

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui