Pierpaolo Pretelli è stato il velino di Striscia la Notizia: ricordate chi era in coppia con lui sul bancone del tg satirico più famoso della tv?

Pierpaolo Pretelli è uno dei protagonisti assoluti del Grande Fratello Vip 5. Nella casa si sta facendo apprezzare per la sua dolcezza e la sua educazione, ma non è la prima volta che lo vediamo in tv. Di recente lo abbiamo visto a Temptation Island e a Uomini e Donne, ma forse non tutti ricordano qual è stato il programma che gli ha regalato il grande successo. Si tratta di Striscia la Notizia, dove nel 2015 il bel Pretelli ha vestito il ruolo di “velino”. Un ruolo inedito: era la prima volta che il tg satirico aveva due “velini” e non due “veline”. Ma sapete chi era in coppia con lui? È un personaggio che conosciamo benissimo, è stato anche lui al GF Vip! Ecco di chi si tratta!

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

Pierpaolo Pretelli è stato il velino di Striscia la Notizia: in coppia con lui un’ex concorrente del GF Vip

Pierpaolo Pretelli è stato il primo velino di Striscia la Notizia. Nel 2015, infatti, il tg satirico più famoso della tv ha interrotto una tradizione lunghissima, inserendo due “velini” uomini. Un’esperienza bellissima per Pierpaolo: il grande successo per lui è arrivato proprio grazie alla trasmissione di Antonio Ricci. Ma se Pierpaolo era il velino moro, chi era quello biondo? Ebbene, si tratta di un volto molto noto in tv, anche perché proprio come Pierpaolo è stato nella casa del GF Vip! Di chi parliamo? Di Elia Fongaro, che ha partecipato al reality show nel 2018: nella casa più spiata della tv, il modello ha conosciuto l’attrice Jane Alexander, con la quale è nata una relazione molto discussa, essendo la donna già impegnata. La loro storia è proseguita anche dopo la trasmissione, per poi finire nel 2019. In seguito, uno scatto di Pierpaolo ed Elia a Striscia la Notizia:

Eh si, veramente due velini notevoli! Ma anche gli unici della storia di Striscia la notizia: dopo di loro, infatti, il programma ha ripreso la tradizione della coppia di veline donne. E a voi, piacerebbe rivedere i velini sul bancone del tg satirico più famoso della tv?