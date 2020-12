Programmazione 31 dicembre, è scontro tra Amadeus e Signorini: ecco cosa fa stasera in tv.

La serata di questa sera si prospetta essere molto entusiasmante, per quanto riguarda la programmazione che vedremo andare in onda. Come sappiamo, l’Italia sta attraversando un momento delicato, a causa dell’emergenza sanitaria. Proprio per questo, nei giorni festivi e prefestivi, è stato emanato il decreto che vede l’entrata in vigore di una zona rossa. Buona parte del tempo sarà trascorsa in casa, e a tal proposito, per rendere la serata decisamente più allegra, la Rai e la Mediaset hanno deciso di trasmettere due grandi programmi: è scontro tra Amadeus e Alfonso Signorini.

Programmazione 31 dicembre: cosa vedremo stasera in tv

Una serata da trascorrere con la propria famiglia, all’insegna dell’amore. Quest’anno, il Capodanno sarà certamente diverso, con il coprifuoco che scatta alle 22, gli italiani passeranno il 31 dicembre tra una conversazione ed un’altra, guardando un bel programma in tv. Come sappiamo, questa sera, su Canale 5 la Mediaset ha voluto farci una grande sorpresa, dopo i bellissimi veglioni condotti da Federica Panicucci che hanno accompagnato questi anni.

Stavolta ad allietare i telespettatori ci sarà proprio lui, Alfonso Signorini, con una puntata speciale del Grande Fratello Vip. Una diretta, che a quanto pare, sarà ricca di colpi di scena. Infatti, sarà una serata all’insegna della musica: oltre a Pupo e Cristiano Malgioglio, che si esibiranno con brani del loro repertorio, secondo alcune indiscrezioni, ci potrebbero essere anche i The Kolors, e un atteso ritorno. Infatti, dopo essere stato squalificato, ci sarà al Gf Vip Fausto Leali. Il conduttore ha rivelato che sarà una puntata davvero incredibile tra sfide canore, che si alterneranno ad altre di ballo ,con uno spazio dedicato anche agli outfit dei concorrenti. Beh, possiamo dire, che la diretta di questa sera del Grande Fratello Vip sorprenderà certamente i l pubblico. Ma un altro grande appuntamento sarà trasmesso sulla Rai, al timone il mitico Amadeus.

Infatti, ci sarà la tradizionale serata di Capodanno con ‘L’anno che verrà’, lo storico appuntamento di fine anno. Insieme al conduttore anche Nino Frassica. Nel cast dovrebbero esserci importanti artisti, da Gianni Morandi, Umberto Tozzi, J-Ax, Arisa, Annalisa, Piero Pelù, e tantissimi altri straordinari talenti. Una serata su Rai 1 che sicuramente ammalierà il pubblico, con spettacolari performance. Da anni, ormai, l’amatissimo programma continua a riscuotere un grande successo, e non poteva essere altrimenti, non solo per gli artisti presenti, ma anche per la strepitosa conduzione del presentatore.

Una grande novità si appresta ad essere trasmessa su La 7, con ‘Propaganda Live’, il programma condotto da Diego Bianchi, in arte Zoro, e che andrà in onda questa sera 31 dicembre. Un appuntamento con l’informazione per raccontare l’Italia tra giornalismo e ironia, sotto lo stile del seguitissimo Bianchi.