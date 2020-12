Sapete quanti anni ha Rocco Hunt? E’ davvero difficile da indovinare: vi sveliamo qualche dettaglio sul giovane rapper…

E’ uno dei cantanti italiani più affermati del momento: Rocco Hunt con la sua musica regala tantissime emozioni. Nel 2014 vinse il Festival di Sanremo tra le Nuove Proposte: da quel momento la sua carriera è stata sempre più ricca di successi. Rocco Hunt, nome d’arte di Rocco Pagliarulo è nato a Salerno e chi non conosce uno dei suoi ultimi brani? “A un passo dalla luna” in collaborazione con Ana Mena ha fatto ballare tutti la scorsa estate! Ci sono tante curiosità sul noto rapper che forse non conoscete…sapete che ha un figlio? Proprio così: nel 2017 è nato il suo primogenito, Giovanni, dall’unione con la sua splendida dolce metà. Ma in che anno è nato il rapper? Non indovinereste mai…

Rocco Hunt, sapete quanti anni ha? Non indovinereste mai

In quale anno è nato Rocco Hunt? E’ davvero difficile da indovinare: il noto rapper nato a Salerno è un classe ’94! Il 21 novembre 2020 ha compiuto 26 anni. Non tutti avrebbero indovinato! Ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dell’hip hop a soli 11 anni: partecipò a varie gare di freestyle e varie jam. Collaborando con Clementino e Ntò, proprio all’inizio della sua carriera, ha riscosso un enorme successo. Nel 2013 firmò per la major discografica Sony Music e con ‘Poeta urbano’ divenne famoso.

Rocco Hunt è un giovane davvero simpatico e bravo: in una recente intervista all’AGi ha raccontato cosa prova quando pensa al rap. “Io quando penso al rap penso al riscatto sociale che c’è dietro al rap. Quando iniziai, che avevo 12 anni, il rap in qualche modo mi ha distratto dalle dinamiche del mio quartiere, le dinamiche che portavano ad intraprendere altri percorsi di vita. Io attraverso il rap mi sono ovattato, mi sono distratto dall’ambiente che mi circondava e ho tirato dritto per la mia strada che dopo qualche anno per fortuna mi ha dato tantissime soddisfazioni“.